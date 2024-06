Sthefany Brito chama a atenção com barriga de 'Barbie grávida'

Grávida pela segunda vez de um menino, atriz Sthefany Brito chama a atenção ao mostrar a situação de sua barriga ao completar 26 semanas

A atriz Sthefany Brito mostrou como está sua barriga ao completar 26 semanas de gestação. Nesta terça-feira, 11, a famosa compartilhou fotos que tirou no espelho e impressionou com o formato de seu abdômen.

Esperando seu segundo menino, a artista, que já é mãe de Enrico, de 3 anos, chamou a atenção ao exibir a barriga marcadinha e foi até comparada com a boneca Barbie. Isso porque, a região está bem parecida com a versão do brinquedo grávida.

"Bom dia! Por aqui 26 semanas de nós dois", contou a irmã de Kayky Brito. Nos comentários, ela foi muito elogiada. "E a barriguinha de Barbie voltou! Tá linda!", falaram. "Parece uma bonequinha, não envelhece, tá linda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Sthefany Brito relatou a perda de memória na gestação e contou uma gafe que cometeu com seu primogênito. Recentemente, a atriz, de 36 anos, que é casada com o empresário Igor Raschkovsky, revelou que já escolheu o nome de seu segundo herdeiro. "É um nome italiano, a gente queria alguma coisa que combinasse com Enrico", adiantou e deu mais detalhes sobre o assunto.

Sthefany Brito revela diagnóstico forte

A atriz Sthefany Brito compartilhou na terça-feira, 28, que estava se sentindo muito mal por conta de uma gripe que pegou de seu filho Enrico. Grávida pela segunda vez, a famosa contou que os sintomas estavam muito intensos e até não lembrava quando tinha sido a última vez que ficara assim na vida.

Um pouco abatida e com a voz rouca, a artista, que está esperando mais um menino e em breve revelará qual foi o nome escolhido, comentou que a doença foi bem intensa ainda mais por não poder tomar remédios por conta da gestação.

"Nossa gente, que gripezinha, não lembro qual foi a última vez que fiquei assim na vida, que tive uma gripe tão forte e aí grávida piora tudo, porque a gente não pode tomar quase nada de remédio e é isso, peguei essa gripe do Enrico, graças a deus ele tá bem, foi pra escola, não chegou a ficar assim desse jeito", compartilhou com seus seguidores.