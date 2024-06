Britney Spears conta que paparazzi distorcem fotos de seu corpo: 'Perseguida'

Em um longo desabafo, a cantora Britney Spears lamentou 'flagras' em ângulos estratégicos para gerar críticas ao seu corpo

A cantora Britney Spears usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 25, para compartilhar um desabafo com os fãs a respeito de flagras de paparazzi. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um texto contando que os fotógrafos registram imagens em ângulos estratégicos para gerar críticas do público à sua aparência.

Usando um vestido rosa, ela explicou que o vídeo em questão foi gravado por ela pouco antes de um dos flagras. "Entendo que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite na minha perna do jeito que os paparazzi fazem parecer", iniciou Britney.

E continuou: "Também sei que, do jeito que os paparazzi me fotografam em público quando eu saio de casa, eles fazem com que eu pareça outra pessoa. Honestamente, é abusivo porque me sinto como a pessoa mais perseguida do mundo". Em seguida, a famosa ressaltou o quanto toda essa situação pode ser prejudicial à sua saúde física e mental.

"Essa é a verdade, não faz bem para o meu coração e para minha saúde. Se acreditar nessas fotos e perder mais peso, ficaria doente e iria parar no hospital. É uma conversa complicada, porque, em um mundo comandado pela vaidade, ninguém vai acreditar em mim. Nenhuma pessoa vai acreditar em mim porque todos preferem a negatividade", concluiu Britney Spears.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Britney Spears posta foto enigmática após prisão de Justin Timberlake

A cantora Britney Spears chamou atenção dos fãs na última terça-feira, 18, ao compartilhar uma nova foto enigmática em suas redes sociais. A publicação aconteceu horas após vir à tona a notícia de que Justin Timberlake, ex-namorado da artista, teria sido preso em Nova York.

Em seu feed no Instagram, Britney postou a imagem de um drink e escreveu na legenda: "São as pequenas coisas que você sabe". A informação de que o cantor estava detido foi noticiada pelo site TMZ.

Timberlake foi solto ainda na terça-feira, 18, depois de passar algumas horas na delegacia. De acordo com a revista People, ele foi acusado de dirigir embriagado, além de ultrapassar o sinal vermelho e não dirigir dentro da faixa.

A publicação de Britney Spears foi apontada por diversos portais de notícias internacionais como uma possível indireta ao ex. Para quem não sabe, os dois viveram um relacionamento conturbado nos anos 2000.

Recentemente, polêmicas antigas a respeito do namoro voltaram aos principais assuntos após a estrela publicar um livro de memórias contando um pouco sobre a união. Na obra, lançada em 2023, ela ressalta que o artista a traiu com outra celebridade durante o namoro.