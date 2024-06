Jayme Matarazzo exibe cliques inéditos da filha caçula: "A cópia da mãe"

O ator Jayme Matarazzo encantou ao compartilhar uma sequência de cliques da filha, Maria, e celebrou os seus sete meses de vida

Jayme Matarazzo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos com sua filha caçula, Maria, e sua esposa, Luiza Tellechea.

A bebê completou sete meses de vida no último dia 22 e o ator, que está no ar na novela Família É tudo, da TV Globo, fez questão de comemorar a data especial dividindo um ensaio fotográfico que realizou com a bebê e sua mulher.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, Jayme, que também é pai de Antonio, que está com três anos, se derreteu pela caçula. "Comemoramos 7 meses da Maria, nossa caçula que trouxe ainda mais luz para a família e diariamente nos ensina sobre o que é o amor", afirmou.

Em seguida, o ator concordou com os fãs sobre a semelhança de Maria com a mamãe, Luiza. "A cópia da mãe (ok, eu concordo com vocês nisso) tão pequena e tão amada por todos. Ansioso pra cada descoberta, cada aprendizado seu, pra te ver crescer e viver essa vida toda com você", completou ele.

Os seguidores encheram a postagem de mensagens fofas. "Que família linda, parabéns", disse uma internauta. "Coisa linda", escreveu outra. "Parabéns, Maria", comentou uma seguidora. "Viva a Maria", falou outra. "Que fofura", afirmou uma fã.

Confira:

Jayme Matarazzo encanta ao surgir na natureza com o filho

O ator Jayme Matarazzo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com seu filho, Antonio, fruto de seu relacionamento com Luiza Tellechea.

Nos cliques publicados, o artista e o herdeiro aparecem sorridentes em um jardim, mexendo na terra e plantando algumas flores, e o papai coruja falou sobre aproveitar o tempo com o menino, que está de férias. "Enquanto seu filho tá de férias aproveitem pra estarem juntos na natureza: plantar, colocar a mão na terra, regar, isso faz um bem", aconselhou. Confira a publicação!