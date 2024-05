Sthefany Brito fala do nome do segundo filho e adianta: "Não é um comum"

Grávida do segundo filho, a atriz Sthefany Brito e o marido, Igor Raschkovsky, já escolheram o nome do bebê que estão esperando

A atriz Sthefany Brito, de 36 anos, e o marido, Igor Raschkovsky, já escolheram o nome do bebê que estão esperando. Grávida pela segunda vez, a famosa revelou que está preparando uma publicação especial para anunciar o nome do menino, mas revelou algumas dicas.

"Sim, já temos o nome do bebê. Óbvio que vou contar aqui para vocês, só estou preparando um videozinho especial, mas já posso adiantar que não é um nome comum. É um nome italiano, a gente queria alguma coisa que combinasse com Enrico. Ficamos muito em dúvida, têm vários nomes lindos que a gente gosta, mas chegamos nesse que é um pouco mais diferente, para complicar um pouquinha vida da criança. Estou completamente apaixonada, não consigo imaginar ele sem esse nome", disse ela durante conversa com os seus seguidores do Instagram.

A atriz, que já é mãe de Antônio Enrico, disse que o segundo filho não vai ganhar um nome composto. "A gente pensou nisso, mas não. O nome do Enrico também não iria ser composto, é composto porque acabou virando uma homenagem ao biso do Enrico, o avô do Igor, uma pessoa importantíssima na família e na nossa vida. Também é o segundo nome do meu pai, meu pai biológico que faleceu, então acabou sendo uma dupla homenagem especial", explicou.

Laqueadura

Ao ser questionada se pretende realizar laqueadura, Sthefany Brito respondeu: "Não. Não pretendo fazer. Toda vez que falo que não quero ter mais filhos, muita gente pergunta se vou lugar. Eu vou me cuidar de outras formas, mas laqueadura não tenho vontade de fazer e não vejo essa necessidade. Talvez um dia", disse ela. Em seguida, disse estar ansiosa para a chegada do segundo filho, que deve nascer em meados de setembro.