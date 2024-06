Sthefany Brito comete gafe com o filho após perda de memória: 'Vou parar?'

Grávida pela segunda vez, Sthefany Brito comete gafe complicada com o primogênito por conta de esquecimento; veja o que aconteceu

A atriz Sthefany Brito está grávida de seu segundo filho e falou sobre um problema que está lidando: a falta de memória. Nesta quinta-feira, 06, a famosa então desabafou sobre uma saia justa que enfrentou com seu primogênito, Enrico, de 3 anos, ao se confundir com as atividades da escola.

Um pouco perdida por conta das demandas da maternidade e gestação, a artista acabou se enganando sobre o dia que o pequeno poderia usar fantasia na escola e acabou tendo que negociar com ele após liberar o look diferente e perceber que estava enganada.

"Bom dia, pra você que ia mandar o filho pro colégio de fantasia, sendo que hoje não é o dia de fantasia. Gente, eu tô avisando, começou com o exame, fui fazer o exame no dia errado, acontece... hoje ele colocou uma roupa de personagem, eu falei: 'meu amor, tá lindo, se quiser ir pra escola assim, pode, porque hoje é dia de fantasia', ele ficou super animadinho", contou que havia liberado o traje sem saber que estava se enganando com o dia.

Até lembrar que quinta-feira não é o dia de fantasia na escola. "Amanhã [sexta-feira], é o dia de fantasia, aí acho que não preciso entrar em detalhes, né, da situação que foi pra tirar a roupa dele e colocar o uniforme, enfim", comentou que sua gafe não parou por aí.

Sthefany Brito então contou que achou uma receita de vitamina passada pelo médica e que até agora não tinha tomado. Ela ficou desesperada com a situação e ligou para a profissional, que a alertou que a recomendação era do ano passado e para quando não estava grávida. "O que tá acontecendo? Onde eu vou parar?", riu sobre seu esquecimento nos últimos tempos.

Nos últimos dias, a atriz, de 36 anos, que é casada com o empresário Igor Raschkovsky, revelou que já escolheu o nome de seu segundo herdeiro. "É um nome italiano, a gente queria alguma coisa que combinasse com Enrico", adiantou e deu mais detalhes sobre o assunto.

Sthefany Brito revela diagnóstico forte

A atriz Sthefany Brito compartilhou na terça-feira, 28, que estava se sentindo muito mal por conta de uma gripe que pegou de seu filho Enrico. Grávida pela segunda vez, a famosa contou que os sintomas estavam muito intensos e até não lembrava quando tinha sido a última vez que ficara assim na vida.

Um pouco abatida e com a voz rouca, a artista, que está esperando mais um menino e em breve revelará qual foi o nome escolhido, comentou que a doença foi bem intensa ainda mais por não poder tomar remédios por conta da gestação.

"Nossa gente, que gripezinha, não lembro qual foi a última vez que fiquei assim na vida, que tive uma gripe tão forte e aí grávida piora tudo, porque a gente não pode tomar quase nada de remédio e é isso, peguei essa gripe do Enrico, graças a deus ele tá bem, foi pra escola, não chegou a ficar assim desse jeito", compartilhou com seus seguidores.