Quem é a ganhadora do prêmio de 1 milhão no ‘Quem quer ser um milionário’?

Jullie Dutra se tornou a primeira pessoa a vencer o premio do ‘Quem quer ser um milionário’; a ganhadora é jornalista e hoje sonha ser diplomata

Semana passada Luciano Huckchegou muito perto de ter o primeiro vencedor, ‘Quem quer ser um milionário’, mas foi só neste domingo, 10, que Jullie Dutra, se tornou a primeira pessoa a levar R$ 1 milhão no quadro "Quem quer ser um milionário", no programa "Domingão com Huck".

Jullie ganhou o prêmio ao responder corretamente à pergunta sobre o número da camisa que Pelé usou na Copa de 1958. Ela é jornalista, tem 38 anos e nasceu em Limoeiro, mas foi criada em João Alfredo. Órfã de pai e mãe, Jullie tem uma filha de 3 anos, Maria Helena, diagnosticada no espectro autista.

Durante o programa, Jullie se emocionou ao lembrar as perdas mais sofridas da sua vida. "Eu tinha 5 anos quando meu pai foi assassinado. Mas tenho flashes dele. Lembro dele com muito carinho e sou muito grata".

Antes de ser jornalista, Jullie chegou a cursar medicina em Havana, Cuba. "Cursei um ano, mas não era minha praia. Voltei bem desacreditada em mim. Queria fazer jornalismo e fui morar num pensionato e vendi charutos que trouxe, para pagar os estudos", contou.

Jullie também escreveu o livro Caro Haiti, sobre sua experiência de dez dias hospedada no Batalhão Brasileiro do país caribenho por 10 dias. Ela falou sobre o tema em entrevista ao site nonada recentemente.

“A experiência foi única e faria tudo novamente. Mas, ao mesmo tempo, tudo foi muito doloroso. Ver crianças famintas, magérrimas, e não poder fazer nada. Sentir o cheiro da morte e pisar em entulhos que cobrem até hoje centenas de corpos que não foram sepultados. É tudo demasiadamente impactante. Você volta diferente”, afirmou.

Foi no pensionato onde ela conheceu Taís, a amiga que levou ao "Domingão com Huck". Hoje, Jullie sonha em ser diplomata. Segundo seu perfil no Linkedin, Jullie tem formação em jornalismo com pós-graduação em direitos humanos. Escreveu o livro "Caro Haiti", sobre os momentos de antes, durante e depois do terremoto que marcou a história do país em 2010.

Fala espanhol, francês e inglês, é fundadora e atua como diretora do Grupo Coros Comunicação, uma agência de marketing digital. Também se dedica em paralelo aos estudos para tentar ingressar na carreira diplomática.