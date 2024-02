Pedro Neschling rebate comentário sobre deficiência auditiva: "Imagem pejorativa"

O ator Pedro Neschling respondeu o comentário de um seguidor sobre sua deficiência auditiva e aproveitou para fazer um alerta

Pedro Neschling, que está no ar no remake da novela Renascer, da Globo, abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades de seus seguidores.

Dentre os diversos questionamentos, um internauta quis saber se o ator, que tem deficiência auditiva, teria feito alguma cirurgia, já que "não parece uma pessoa com deficiência". Ao ver a mensagem, Pedro fez questão de responder.

"Em primeiro lugar, a gente precisa acabar com essa imagem pejorativa e com essa ideia de que a deficiência é um problema, de que é limitante. Assim como eu, tem pelo mundo milhões de pessoas com deficiência e elas produzem, amam, são felizes, sofrem como qualquer pessoal 'normal'. Como sempre digo, o 'normal' é uma ilusão. Portanto, não. Eu nunca fiz cirurgia, sempre fui assim, com essa imagem padrão. Porém, sim, sou uma pessoa com deficiência", rebateu o ator.

"O primeiro equívoco é uniformizar a deficiência, sendo que existem vários tipos de pessoas com deficiência. Você pode ter uma deficiência auditiva, como é o meu caso, você pode ter uma deficiência visual, motora, intelectual... São muitos os tipos de deficiência e muitas características individuais de cada pessoa com deficiência. Buscamos nos adaptar à sociedade que, em grande parte, não está preparada para nos acolher e conviver normalmente dentro da sociedade padrão. O que muita gente não pensa é que em vez disso nos limitar, essas nossas características de adaptação acabam nos tornando até mais capazes do que uma pessoa dita 'normal'", acrescentou.

Pedro Neschling interpreta personagem inédito em Renascer

De volta às novelas após 11 anos, Pedro Neschling encara um personagem inédito para o remake de Renascer. O ator explica que não assistiu à versão original de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993, mas que isso não o prejudicou no processo da novela.

"Não faria tanta diferença [assistir] porque eu interpreto um personagem especificamente que não existia, é praticamente um personagem inédito", disse o ator, em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou. "Se eu fosse assistir seria por curiosidade mesmo, mas estou tão apaixonado por essa leitura atual que prefiro mergulhar nesse universo". Confira a entrevista completa!