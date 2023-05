Marcelo Faria divide momentos românticos ao lado da namorada e se declara: "Feliz todo dia"

Nas redes sociais, o ator Marcelo Faria se declarou no aniversário da namorada, a advogada Thatiana Travassos

Marcelo Faria (51) usou as redes sociais para prestar uma homenagem para sua namorada, Thatiana Travassos, que completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 22.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em momentos românticos e especiais com a amada, e se declarou para ela.

Leia também:Marcelo Faria compartilha foto rara com a filha: "Coração apertado"

"Na cachoeira, no casório, no ar, na areia, no bondinho, no bistrô, em Paris, na grama, na torre, no show… seja onde for estamos juntos e felizes. Te amo, Thatiana Travassos", disse o artista no começo do texto.

E completou: "Terceiro 22/05 que estou perto de você… mesmo que no primeiro você nem tenha olhado para mim, eu estava lá e te enxerguei. Obrigado por tanto. Feliz todo dia pra você Thatati."

Nos comentários, Thatiana respondeu o amado. "Juntos e felizes. Mais felizes juntos. É assim desde que te conheci (e eu te vi sim lá no primeiro). Obrigada por ser o meu amor. Amo te Cecelu", escreveu ela.

Confira a homenagem de Marcelo Faria para a namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Achcar de Faria (@celofaria)

Homenagem para a funcionária

O ator Marcelo Faria emocionou os fãs ao publicar uma homenagem para Lena, sua funcionária há quase 30 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele comemorou o aniversário da profissional. Na foto, ela aparece ao lado de Felipa, sua filha. No passado, Lena cuidava do ator e agora cuida da pequena. Ela é o xodó da casa.

"Essa daí na foto com Felipa é a Lena, ela trabalha comigo desde 1995… pense nisso? Quando eu era o Ralado para o Brasil inteiro, ela estava lá, cuidando de mim, me ajudando com tudo na minha vida, uma pessoa diferenciada, nordestina, do Ceará, mãe do Dedê, moradora da Rocinha-RJ, braba na cozinha e na personalidade, uma amiga, irmã, mãe e parceira! Obrigado Lena, feliz aniversário e que continuemos juntos até o fim ou até o recomeço… Foi dia 06/04, mas a Páscoa atrapalhou esta homenagem", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!