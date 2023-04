Marcelo Faria comove ao se declarar para sua funcionária: "Amiga, irmã, parceira"

Marcelo Faria comove ao se declarar para Lena, que trabalha em sua casa há mais de 30 anos

O ator Marcelo Faria emocionou os fãs ao publicar uma homenagem para Lena, sua funcionária há quase 30 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele comemorou o aniversário da profissional.

Na foto, ela aparece ao lado de Felipa, sua filha. No passado, Lena cuidada do ator e agora cuida da pequena. Ela é o xodó da casa.

"Essa daí na foto com Felipa é a Lena, ela trabalha comigo desde 1995… pense nisso? Quando eu era o Ralado para o Brasil inteiro, ela estava lá, cuidando de mim, me ajudando com tudo na minha vida, uma pessoa diferenciada, nordestina, do Ceará, mãe do Dedê, moradora da Rocinha-RJ, braba na cozinha e na personalidade, uma amiga, irmã, mãe e parceira!", disse ela.

"Obrigado Lena, feliz aniversário e que continuemos juntos até o fim ou até o recomeço… Foi dia 06/04 , mas a Páscoa atrapalhou esta homenagem", disse ele.

Veja:

MUDANÇAS

O ator Marcelo Faria (51) comentou que se considera "um machista em desconstrução". Ao lado de Patricya Travassos (67), ele está de volta aos palcos dos teatros, e comentou com a atriz sobre as visões que têm em relação a descontrução e liberdade sexual nos dias de hoje.

Em uma conversa sobre a desconstrução dos mais jovens, em relação ao amor e sexualidade, o artista disse que sua filha Felipa (11) o ensina a ter uma mente mais aberta, assim como sua ex-mulher Camila Lucciola, que, segundo ele, é feminista. "Eu fui criado machista, a criação é machista, não adianta negar isso. As gerações anteriores ainda estão aí e foram quem nos criaram", acrescentou.

Faria ainda acrescentou que vê a diversidade como uma forma de incluir mais pessoas e de se sentir mais confortável também. "Acho muito legal ir para uma festa [aberta] mais livre, que você fica muito mais à vontade do que aquela festa hétero", disse ele. "Nessas festas, ninguém mexe com ninguém. O não é não. É muito mais confortável ir nesse tipo de festa", completou.