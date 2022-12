Marcelo Faria compartilha foto rara com a filha: "Coração apertado"

Internautas se surpreenderam com o tamanho da filha de Marcelo Faria

O ator Marcelo Faria (51) publicou uma sequência de fotos raras ao lado da filha Felipa (11),no Instagram. Ele contou que a menina viajou sozinha para Bahia.

"Você foi ontem para Salvador e eu já tô com o coração apertado de saudades. Te amo muito minha filha. Curta muito as suas férias. Até já e que essa já passe logo", escreveu na legenda da publicação.

Felipa é fruto do casamento de Marcelo com Camila Lucciola. Os dois terminaram em 2018, mas mantém uma boa amizade.

Das lições que aprendeu, e ainda aprende, com seu pai, Reginaldo Faria (85), a maior delas foi se manter sereno diante dos obstáculos. Tanto que, quando o assunto é a educação da herdeira, Marcelo não mede esforços para se reinventar e rever conceitos.

“Tive uma criação machista e sei que sou um machista em desconstrução. Busco ser o melhor para ela. Felipa já vem com outros olhares sobre as relações e os seres vivos. Sejam humanos, animais ou a natureza de forma geral. Preservar e respeitar. Espero que eles melhorem o planeta”, fala.

Marcelo Faria abre o jogo sobre a relação com a ex-mulher, Camila Lucciola

Marcelo Faria contou sobre a sua relação de boa convivência com a ex-mulher, Camila Lucciola. Pais de Felipa, os dois mantém uma relação de amizade e trabalharam juntos na série Dates, Likes e Ladrilhos, do Canal Brasil. Na atração, eles interpretaram um ex-casal.

“Ela é minha ex-mulher e fazer o ex dela foi uma honra. Eu e ela somos muito amigos até hoje e vamos continuar assim. É primordial para a criação da nossa filha que a gente seja amigo”, disse ele em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, ele deu mais detalhes sobre o seu personagem. “O personagem é muito diferente de mim, tem uns 30 anos, é mais molecão. Eu tenho 50. É divertido fazer uma coisa assim, longe de quem eu sou. Rafael é um cara que vive viajando. Durante a pandemia, está numa fazenda. Quando gravamos, estávamos todos em quarentena. Eu tenho uma casa em Caraíva (na Bahia), a gente fez uma ligação pelo Facetime e assim gravamos”, contou.