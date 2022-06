Mel Maia usou look de R$ 500 em seu aniversário de 18 anos

Mel Maia investiu na ousadia ao escolher o look para curtir sua festa de 18 anos e o preço do look foi revelado

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022

A atriz Mel Maia comemorou seu aniversário de 18 anos de vida no último final de semana com uma festança para a família e os amigos. Para a ocasião, ela apostou em um look que deixou à mostra toda a sua beleza e atraiu todos os olhares.

Na festa, Mel Maia surgiu com uma peça de macramê com fios coloridos feita à mão e completou com um biquíni vermelho. O look de macramê é do ateliê Íris Mar e curta entre R$ 499 e R$ 599, depende do tamanho da peça.

Para finalizar o visual, a artista fez ondas em seu cabelo e apostou na maquiagem colorida.

Vale lembrar que Mel Maia está no elenco da comédia Sem Filtro, da Netflix, que deverá estrear em 2023. Ela está longe das novelas desde que atuou em A Dona do Pedaço, de 2019.

Look de Mel Maia:

