Mel Maia é parada em blitz e surpreende ao revelar reação do pai: 'Fez questão'

Mel Maia é parada em blitz da Lei Seca e se diverte com a reação inusitada do pai ao fazer teste de bafômetro pela primeira vez

Mel Maia está habilitada e dirigindo em segurança! Na noite da última terça-feira, 2, a atriz usou as redes sociais para contar que foi abordada pela Operação Lei Seca pela primeira vez. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a reação de seu pai, Luciano Souza, que ficou todo orgulhoso ao ver a filha passar pelo teste de bafômetro de forma responsável.

Em suas redes sociais, a atriz contou que estava voltando de um compromisso com o pai, quando foi abordada por alguns policiais. Prontamente, ela se disponibilizou a passar pelo teste do bafômetro para avaliar seu consumo de álcool. Enquanto isso, Luciano fez questão de registrar o momento ‘especial’ para encaminhar tudo ao grupo da família.

Nos stories de seu Instagram, Mel compartilhou um clique em que aparece passando pelo bafômetro e entregou os detalhes: "Ontem foi minha primeira vez na Operação Lei Seca e meu painho fez questão de fazer 88 fotos e 200 vídeos pra mostrar pra família toda”, ela se derreteu ao compartilhar a reação inusitada de seu pai.

Mel Maia é parada em Operação Lei Seca - Reprodução/Instagram

Vale mencionar que no começo do ano passado, Mel fez questão de presentear seu pai com um veículo luxuoso. No ar na novela ‘Vai na fé’, a atriz celebra seu sucesso em grande estilo ao comprar um carrão para Luciano. Emocionada, a morena ainda contou que decidiu compartilhar a conquista da família para agradecer o carinho do público.

“Nossa família é muito unida e está sempre me apoiando e me ajudando a crescer, vamos construindo tudo juntos, sem vocês não sou nada! Meu sucesso também é o de vocês e você merece, baixola!", a atriz se derreteu e revelou o apelido do pai. Pouco tempo depois, a ex-namorada de MC Daniel conquistou sua habilitação e também investiu em algumas motos elétricas.

