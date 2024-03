Mel Maia se pronuncia após registro suspeito de gravidez: 'Estragou'

Após mãe postar foto com todos passando a mão em sua barriga, Mel Maia se pronuncia e esclarece possível gravidez de seu novo namorado

A mãe de Mel Maia causou na tarde deste domingo, 31, ao postar uma foto da família passando a mão na barriga atriz. Após a repercussão do registro na internet, a artista, de 19 anos, pronunciou-se em seus stories na rede social.

Namorando há alguns meses com o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado, a famosa esclareceu se está esperando seu primeiro bebê ou não.

Com um print de seu rosto do registro que deu o que falar, Mel Maia se explicou e falou o que houve. "Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra potar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje", falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril.

Em seguida, a atriz deixou claro que usa um método contraceptivo para não ficar grávida. "DIU, te amo", brincou ela sobre ter optado pela colocação do objeto para não engravidar.

É bom lembrar que Mel Maia e João Maria Pereira começaram a namorar pouco tempo após o término entre a atriz e o cantor MC Daniel, que aconteceu em agosto de 2023. Desde então, o novo casal trocou elogios na internet e assumiram o relacionamento ao passarem o ano novo juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Mel Maia gastou fortuna para ver o namorado:

Vivendo em um relacionamento à distância, Mel Maia e João Maria Pereira enfrentam muitas chegadas e partidas entre os aeroportos do Brasil e de Portugal. Inclusive, no mês passado, a atriz passou por um perrengue inusitado ao ser parada na imigração e precisou desembolsar um valor considerável ao tentar visitar o amado no exterior.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la. Por isso, a atriz decidiu comprar a passagem e desembolsou uma fortuna.