Grávida? Mãe de Mel Maia causa com foto com a mão na barriga da atriz

Vem bebê aí? Mãe de Mel Maia causa ao compartilhar clique com todos passando a mão na barriga da atriz; veja o registro suspeito

A mãe de Mel Maia deu o que falar neste domingo, 31, ao postar uma foto com a atriz e outros familiares passando a mão na barriga dela. Aos 19 anos, a famosa está vivendo um romance discreto há alguns meses.

Para quem não sabe, a jovem artista está com o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado. Antes dele, ela estava em um relacionamento com o cantor MC Daniel.

Apenas na virada do ano que a atriz brasileira assumiu o relacionamento de vez: "Seu amor me consertou", disparou a atriz ao compartilhar uma foto com o novo namorado. Nos comentários, o romance foi exaltado. "Agora sim uma pessoa que de fato combine com ela", disse um. "Esse é mais a vibe dela, fresco com jeitinho", brincou outro.

O clique de todos com a mãe na barriga da atriz deu o que falar e os internautas ficaram pasmos com a possível grávida da vez.

Veja a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Mel Maia gasta fortuna para ver o namorado:

Vivendo em um relacionamento à distância, Mel Maia e João Maria Pereira enfrentam muitas chegadas e partidas entre os aeroportos do Brasil e de Portugal. Inclusive, no mês passado, a atriz passou por um perrengue inusitado ao ser parada na imigração e precisou desembolsar um valor considerável ao tentar visitar o amado no exterior.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la. Por isso, a atriz decidiu comprar a passagem e desembolsou uma fortuna.