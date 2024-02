Mel Maia gasta R$ 10 mil ao ser parada na imigração: 'Gosto de conforto'

Viajando com o namorado, Mel Maia gasta alto valor ao ser barrada na imigração de Portugal; atriz gerou suspeitas e precisou comprar passagem

A atriz Mel Maia passou um perrengue ao voltar de Marrocos para Portugal com seu namorado, João Maria Pereira. Ela contou sobre a situação difícil em seus stories nos últimos dias e revelou que precisou gastar cerca e R$ 10 mil para se livrar do ocorrido.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la.

Com isso, ele fez a atriz comprar uma passagem na hora para provar o que estava dizendo. "Como sou espaçosa, gosto de um conforto, comprei excutiva. Foi R$ 10 mil de passagem só de ida. Apresentei para ele e ele: 'Compraste 1 mil em passagem?'. E eu: 'Não, querido, você deve ter visto errado, acabei de gasta R$ 10 mil em passagem", comentou como ocorreu o episódio tenso.

Antes de passar o "perrengue" na volta durante a viagem de avião e ao posar, Mel Maia impressionou ao compartilhar fotos curtindo o deserto usando um biquíni de flor nada convencional.

Veja o que aconteceu com Mel Maia:

Mel Maia explica perrengue que passou na imigração (parte 1) pic.twitter.com/wyAURbYBCS — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) February 16, 2024

Mel Maia e João Maria Pereira começaram a namorar pouco tempo após o término entre a atriz e o cantor MC Daniel, que aconteceu em agosto de 2023. Desde então, o novo casal trocou elogios na internet e assumiram o relacionamento ao passarem o ano novo juntos.

Mel Maia mostra tatuagem em homenagem à novela Avenida Brasil

No último dia 21, Mel Maia mostrou em suas redes sociais uma homenagem que realizou para uma das novelas mais importantes de sua carreira. A atriz reencontrou duas colegas de elenco da novela Avenida Brasil, exibida em 2012, na Globo, e revelou que o trio realizou uma homenagem à trama de grande sucesso.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a famosa posou ao lado das irmãs Zu Vedovato e Beatriz Vedovato e mostrou o desenho escolhido por elas para eternizar na pele. No pulso, as três escreveram "Av. Brasil".

"São 13 anos colecionando momentos. O lixão nos uniu, do lixo ao luxo", escreveu Mel Maia na legenda da publicação. Ao lado do registro atualizado com as amigas, ela também colocou uma foto da época em que atuaram na novela, ainda crianças. Clique aqui e confira o resultado!