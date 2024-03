Mel Maia faz rara aparição em público ao lado do namorado português

Vivendo namoro mais discreto, Mel Maia faz rara aparição ao lado de surfista português durante passeio no Rio de Janeiro

Desde que assumiu seu relacionamento com o surfista português João Maria Pereira, Mel Maia tem mantido a discrição, fazendo raras aparições públicas ao lado do novo namorado. Nesta quinta-feira, 28, a atriz surpreendeu ao ser vista acompanhada pelo amado durante um passeio em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

João, que mora em Portugal, aproveitou o feriado para visitar sua amada no Brasil. Juntos, foram flagrados fazendo compras no centro comercial. Para a ocasião, Mel vestiu uma calça oversized, um moletom grifado e optou por uma bolsa mais discreta, assim como o surfista, que apareceu com uma camiseta branca de grife e um jeans simples.

Assim que notou a presença dos fotógrafos, Mel demonstrou sua simpatia habitual, fazendo caras e bocas e até mandando um coração, acostumada com as câmeras em sua rotina. Já João, mais discreto que a namorada, inicialmente mostrou timidez com os flashes, mas acabou caindo na gargalhada e se divertindo com os flagras.

Vale lembrar que, desde novembro do ano passado, Mel e João já levantavam suspeitas de um romance. Após terminar seu namoro com o cantor de funk MC Daniel, a atriz ficou mais reservada sobre sua vida pessoal. No entanto, alguns rumores ganharam força quando ela comentou 'meu' em uma foto do surfista português.

Mas foi só na virada do ano que a atriz brasileira assumiu o relacionamento de vez: "Seu amor me consertou", disparou a atriz ao compartilhar uma foto com o novo namorado. Nos comentários, o romance foi exaltado. "Agora sim uma pessoa que de fato combine com ela", disse um. "Esse é mais a vibe dela, fresco com jeitinho", brincou outro.

Mel Maia gasta fortuna para ver o namorado:

Vivendo em um relacionamento à distância, Mel Maia e João Maria Pereira enfrentam muitas chegadas e partidas entre os aeroportos do Brasil e de Portugal. Inclusive, no mês passado, a atriz passou por um perrengue inusitado ao ser parada na imigração e precisou desembolsar um valor considerável ao tentar visitar o amado no exterior.

Segundo a artista, ela foi parada na imigração em Portugal e o funcionário no local a barrou ao ver que ela não tinha passagem comprada para o Brasil. Estranhando que Mel não tinha um bilhete com data marcada para retornar ao seu país, o agente não queria liberá-la. Por isso, a atriz decidiu comprar a passagem e desembolsou uma fortuna.