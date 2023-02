Mel Maia presenteia pai com carrão de luxo: “Ele merece”

Mel Maia celebrou o sucesso na carreira com um presente de luxo para a família

No ar como a influenciadora Guiga em 'Vai na fé', novela das sete da Globo, Mel Maia (18) decidiu celebrar seu sucesso em grande estilo acompanhada da família. Na última quarta-feira, 8, a atriz revelou que comprou um carrão de luxo para presentear seu pai em suas redes sociais. Emocionada, a morena ainda contou porque decidiu partilhar a conquista com o público.

Em seus stories, a namorada de MC Daniel (24) publicou uma foto do pai ao lado do presente, um carrão avaliado em R$ 409 mil, com uma capa de tecido preta e um laço vermelho. Maia iniciou o relato: "Dei um carrão para o meu pai de presente. Não costumo postar essas coisas, mas acho que a gente merece esse reconhecimento por tudo que venho conquistando.”, contou.

Ainda no texto, ela demonstrou a gratidão aos pais e atribuiu suas conquistas a eles: “Mas sempre com a força de vocês, família. Nossa família é muito unida e está sempre me apoiando e me ajudando a crescer, vamos construindo tudo juntos, sem vocês não sou nada! Meu sucesso também é o de vocês e você merece, baixola!", a atriz se derreteu e revelou o apelido do pai.

Por fim, Maia concluiu a celebração contando quem deve ganhar o próximo presente em sua família: “Quando eu começar a dirigir e puder comprar mais um...”, confessou, já que ainda não é habilitada. “A próxima que vai ganhar um carrão vai ser eu!”, disse animada.

Mel Maia compra carrão para o pai - Reprodução/Instagram

MC Daniel se declara para namorada, Mel Maia

Apaixonadíssimos! MC Daniel faz questão de se declarar para Mel Maia com frequência e no início da semana, ele fez uma publicação inspirada para demonstrar o carinho pela amada, compartilhando vários cliques juntos.

Na legenda, ele se derreteu: “Oi amor Hoje não é uma data comemorativa ou dia especial, mas pra mim é, porque todos os dias são especiais desde que eu tenho você, e isso muda e mudou tudo na minha vida. A forma de enxergar o mundo, a vida, família, trabalho, relacionamento. Existe uma vida antes de Melissa e uma vida pós Melissa…”, iniciou o relato apaixonado.