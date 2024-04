Com câncer terminal, Isabel Veloso dedica carta aberta à família

Enfrentando um câncer terminal, Isabel Veloso publicou uma carta aberta dedicada à família: "Nunca deixaram de me amparar"

Na última terça-feira, 16, Isabel Veloso publicou uma carta aberta emocionante à família nas redes sociais. Enfrentando um câncer terminal, a jovem de apenas 17 anos expressou sua gratidão aos familiares após o “diagnóstico tão difícil”.

“Minha família. Que em meio a um diagnóstico tão difícil, nunca deixaram de me amparar, seja em afeto quanto em cuidado”, iniciou a influenciadora. “Ao meu pai; obrigada por carregar consigo o espírito do vovô, que sei que jamais vai deixar de me amar e proteger. Me ensinou o que é companheirismo e amor”, prosseguiu.

"À minha mãe; minhas memórias mais bonitas dentro do hospital, e de casa, sem duvidas é com você, seu amor me completa. À minha irmã; você fez florescer em mim um lado de afeto que jamais havia descoberto, se não fosse você.”, declarou Isabel.

Casada recentemente, ela encerrou a carta mencionando o marido. “Eu e Lucas amamos completamente cada um de vocês. Vocês são nossa família”.

Vale mencionar que Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo raro de câncer, quando tinha apenas 15 anos de idade. Após a descoberta da doença, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula óssea.

No final do ano passado, Isabel chegou a celebrar sua cura, mas a doença retornou rapidamente. Em março deste ano, a influenciadora viralizou na web ao compartilhar que o 'câncer conseguiu’, informando que a doença havia chegado ao estágio terminal. Mesmo abalada, ela prometeu viver intensamente seus últimos seis meses de vida.

Influenciadora realizou o sonho de se casar recentemente

Isabel Veloso, influenciadora digital diagnosticada com câncer terminal, comoveu as redes sociais ao compartilhar sua história e a expectativa de vida de apenas seis meses. No último dia 13, a jovem usou seu perfil para compartilhar a realização de um grande sonho: ela subiu ao altar para se casar com o namorado, Lucas Borba.

Por meio de sua conta no Instagram, Isabel abriu um pequeno álbum de fotos da cerimônia no civil, onde aparece vestida de branco e segurando um buquê de flores cor-de-rosa. Em uma celebração intimista, mas repleta de felicidade, a influenciadora trocou alianças com seu amado e surgiu posando com um sorrisão de orelha a orelha.

Na legenda, Isabel explicou que esse era apenas o primeiro passo, já que planeja subir ao altar novamente em outra cerimônia no final do mês: “Civil dos noivinhos. Primeiro passo já foi, agora rumo ao dia 22”, ela se derreteu e também compartilhou alguns registros em que exibe sua produção para o tão esperado casório: "O civil veio!!", escreveu.