Com câncer terminal, influenciadora realiza sonho de se casar: ‘Primeiro passo’

Influenciadora Isabel Veloso, que viralizou após revelar diagnóstico de câncer terminal e esperança de seis meses de vida, se casa no civil

Isabel Veloso, influenciadora digital diagnosticada com câncer terminal, comoveu as redes sociais ao compartilhar sua história e a expectativa de vida de apenas seis meses. Neste sábado, 13, a jovem usou seu perfil para compartilhar a realização de um grande sonho: ela subiu ao altar para se casar com o namorado, Lucas Borba.

Através de sua conta no Instagram, Isabel abriu um pequeno álbum de fotos da cerimônia no civil, onde aparece vestida de branco e segurando um buquê de flores cor-de-rosa. Em uma celebração intimista, mas repleta de felicidade, a influenciadora trocou alianças com seu amado e surgiu posando com um sorrisão de orelha a orelha.

Na legenda, Isabel explicou que esse era apenas o primeiro passo, já que planeja subir ao altar novamente em outra cerimônia no final do mês: “Civil dos noivinhos. Primeiro passo já foi, agora rumo ao dia 22”, ela se derreteu e também compartilhou alguns registros em que exibe sua produção para o tão esperado casório: "O civil veio!!", escreveu.

O diagnóstico de Isabel Veloso:

Vale mencionar que Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo raro de câncer, quando tinha apenas 15 anos. Após a descoberta da doença, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula óssea, assim como a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus recentemente.

No final do ano passado, Isabel chegou a celebrar sua cura, mas a doença retornou rapidamente. Em março deste ano, a influenciadora viralizou na web ao compartilhar que o 'câncer conseguiu’, informando que a doença havia chegado ao estágio terminal. Mesmo abalada, ela prometeu viver intensamente seus últimos seis meses de vida.

“Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar. Mas mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minh'alma”, Isabel se declarou ao namorado.

“Eu o amo, mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo fiel e companheiro. Até que a morte nos separe. Desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas”, escreveu a influenciadora digital, que já até tatuou a data em que o casamento oficial deve acontecer ao lado de seu marido.

