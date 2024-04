Com câncer terminal, Isabel Veloso celebra casamento no religioso

Isabel Veloso, que viralizou ao revelar diagnóstico de câncer terminal ainda jovem, celebrou o casamento no religioso nesta segunda-feira, 22

Casada no civil no último dia 13, Isabel Veloso celebrou o casamento com Lucas Borbas no religioso nesta segunda-feira, 22. A história da influenciadora viralizou nas redes sociais após ela compartilhar o diagnóstico de um câncer terminal.

A jovem de 17 anos compartilhou um vídeo ao vivo do casamento para os fãs e amigos. Durante a transmissão, que mostrou detalhes do casamento e da vestimenta dos noivos, ela proferiu os votos para o amado.

"Meu amor, quando eu tinha 15 anos escrevi meus primeiros votos para quando encontrasse aguém. Ele dizia assim: ‘Eu não sei a cor dos seus olhos, do seu cabelo ou como é seu sorriso. Não sei como são suas manias ou qual sua cor favorita. A única coisa que eu sei é que eu tenho certeza que você é o cara certo para mim. Meu futuro amor, saiba que jamais poderia existir alguém tão bom para mim quanto você, estou ansiosa para te conhecer'", iniciou.

E continuou: "Hoje, eu posso dizer que sei a cor dos seus olhos, do seu cabelo e sei exatamente como é o seu sorriso. Como sempre eu estava certa, aliás, mulher sempre tem a razão. Você realmente é o cara certo para minha vida. Meu amor, eu jamais me apaixonaria dessa forma por alguém da maneira que sou apaixonada por você. Eu te amo com uma força que nunca imaginei que pudesse amar. Antes, eu estava ansiosa para te conhecer e agora estou ansiosa para nossa lua de mel. Eu prometo te amar, te respeitar, ser fervorosamente fiel e o melhor, te amar da forma que Jesus te ama. Você vai ser sempre o meu bebezinho".

Na sequência, Isabel citou uma frase famosa da obra A Culpa é Das Estrelas - que conta a história de amor entre dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. "Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão dentro do nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias infinitos. Te amo desde sempre e para sempre", finalizou.

Vale mencionar que Isabel Veloso foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo raro de câncer, quando tinha apenas 15 anos de idade. Após a descoberta da doença, ela passou por diversas sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula óssea.

No final do ano passado, Isabel chegou a celebrar sua cura, mas a doença retornou rapidamente. Em março deste ano, a influenciadora viralizou na web ao compartilhar que o 'câncer conseguiu’, informando que a doença havia chegado ao estágio terminal. Mesmo abalada, ela prometeu viver intensamente seus últimos seis meses de vida.

Isabel Veloso dedica carta aberta à família

Na última terça-feira, 16, Isabel Veloso publicou uma carta aberta emocionante à família nas redes sociais. Enfrentando um câncer terminal, a jovem de apenas 17 anos expressou sua gratidão aos familiares após o “diagnóstico tão difícil”.

“Minha família. Que em meio a um diagnóstico tão difícil, nunca deixaram de me amparar, seja em afeto quanto em cuidado”, iniciou a influenciadora. “Ao meu pai; obrigada por carregar consigo o espírito do vovô, que sei que jamais vai deixar de me amar e proteger. Me ensinou o que é companheirismo e amor”, prosseguiu.

"À minha mãe; minhas memórias mais bonitas dentro do hospital, e de casa, sem duvidas é com você, seu amor me completa. À minha irmã; você fez florescer em mim um lado de afeto que jamais havia descoberto, se não fosse você.”, declarou Isabel.

Casada recentemente, ela encerrou a carta mencionando o marido. “Eu e Lucas amamos completamente cada um de vocês. Vocês são nossa família”.