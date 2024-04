Rosane Gofman anuncia novo valor de sua casa à venda no Rio. Confira!

A atriz Rosane Gofman anunciou a redução do valor de sua casa, avaliada em mais de R$ 1 milhão, que está à venda no Rio de Janeiro

Em busca de encontrar um comprador, a atriz Rosane Gofman anunciou a redução do valor de seu casarão. O imóvel, localizado no Rio de Janeiro, foi anunciado para venda há cerca de um mês com o preço inicial de R$ 1,4 milhão.

Rosane, no entanto, decidiu diminuir a quantia e informou, através das redes sociais da imobiliária, que o casarão luxuoso está custando R$ 1,2 milhão atualmente. No registro compartilhado via Instagram, a veterana explicou que, apesar de possuir uma família grande, optou por se mudar do local após os filhos se casarem.

"Fica eu e meu marido nessa casa gigante, já não está dando mais para a gente. Não precisa de tanto espaço", declarou a artista. A responsável pela venda da residência ainda realizou um tour e mostrou detalhes alguns da casa de Rosane.

O imóvel possui 387 m², varanda, quintal com área gourmet e churrasqueira, salão, quatro quartos - sendo uma suíte, jardim, área de serviço completa, ampla sala de estar, sala de jantar, closet, entre outros cômodos. "Você que tem família grande, olha que delícia de casa que eu moro há alguns anos", disse a atriz no vídeo.

O desconto de R$ 150 mil agradou os internautas, que fizeram questão de comentar o anúncio de venda do casarão de Rosane Gofman. "Que casa maravilhosa!", escreveu um seguidor. "A casa já vai com a energia maravilhosa da Rô, sortudo quem comprar", disse outro.

Longe das novelas desde 'A Dona do Pedaço', exibida em 2019, na Globo, a veterana já atuou em grandes obras como 'Anos Dourados' (1986), 'Vale Tudo' (1988), 'Tieta' (1989), 'O Beijo do Vampiro' (2002), 'Caminho das Índias' (2009), entre outras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Maciel / Corretora de Imóveis (@renatamaciel.corretora)

Virginia mostra detalhes da obra de sua nova mansão

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com seu novo lar quase pronto! Neste sábado, 30, a esposa de Zé Felipe abriu a porta da nova mansão de sua família, que está em fase final de sua obra. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes.

No vídeo, Virginia iniciou a obra pelo quarto do casal, que terá uma rampa de acesso à área externa da casa, além de uma linda vista panorâmica com as grandes janelas de vidro. O quarto irá contar com uma pequena sala, dois closets com armários iluminados, além de dois banheiros integrados, com grandes boxes de vidro, banheira e até mesmo televisão!

A empresária ainda mostrou a área gourmet do imóvel, que fica dentro da casa e é toda revestida de mármore, com uma grande bancada, churrasqueira para eventos e lavabo feminino e masculino. O ambiente tem acesso à piscina e ao jardim, além da entrada para a brinquedoteca de seus filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nascerá ainda este ano. Confira!