Virginia abre as portas de nova mansão e mostra novos detalhes da obra

Com a obra em sua reta final, Virginia Fonseca abre as portas de sua nova mansão com Zé Felipe e faz tour pelo imóvel; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com seu novo lar quase pronto! Neste sábado, 30, a esposa de Zé Felipe abriu a porta da nova mansão de sua família, que está em fase final de sua obra. Em seu canal do YouTube, a influenciadora fez um tour pelo imóvel e mostrou todos os seus detalhes.

No vídeo, Virginia iniciou a obra pelo quarto do casal, que terá uma rampa de acesso à área externa da casa, além de uma linda vista panorâmica com as grandes janelas de vidro. O quarto irá contar com uma pequena sala, dois closets com armários iluminados, além de dois banheiros integrados, com grandes boxes de vidro, banheira e até mesmo televisão!

A empresária ainda mostrou a área gourmet do imóvel, que fica dentro da casa e é toda revestida de mármore, com uma grande bancada, churrasqueira para eventos e lavabo feminino e masculino. O ambiente tem acesso à piscina e ao jardim, além de entrada para a brinquedoteca de seus filhos, Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nascerá ainda este ano.

A brinquedoteca terá uma árvore, além de um brinquedão e marcenaria para guardar todos os brinquedos das crianças. O local ainda conta com uma área externa, com amarelinha, pula-pula, parede de escalar e muitas outras coisas legais.

A piscina da casa ainda terá capas para serem fechadas com um controle, visando principalmente a proteção de suas crianças. Além disso, ela contará com uma grande televisão externa para assistir vídeos diretamente da água e um grande guarda-sol para dias muito quentes. Virginia ainda contou que o jardim terá uma obra, feita a pedido de sua mãe.

"Estou muito feliz. Cada vez mais ansiosa para entrar aqui na casa", confessou a influenciadora ao finalizar o vídeo, sem dar uma previsão da mudança de sua família.

Confira o vídeo: