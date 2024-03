Virginia impressiona ao exibir piscina da nova mansão: ‘Parece que nem é real’

Após dois anos de construção, Virginia Fonseca fica surpresa ao ver sua mansão quase pronta e compartilha spoilers com os seguidores

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão próximos de se mudarem para sua nova mansão. Na noite da última quarta-feira, 28, a famosa, que agora também é apresentadora, revelou que após dois anos de construção, o novo lar do casal está quase pronto. Ela até deu um spoiler mostrando a piscina luxuosa do imóvel.

Através dos stories de seu Instagram, Virginia contou que recebeu algumas atualizações das obras, que avançaram e devem finalizar ainda neste ano: "Gente, vocês não estão entendendo como está ficando, tudo perfeito. E eu não. Ainda a minha ficha não caiu. Que é nossa, sabe? Que a gente vai morar lá, que é nossa”, compartilhou emocionada,

“A ficha não caiu, velho. Não... Assim, não caiu. Não caiu", a influenciadora comemorou a realização de um sonho e, em seguida, compartilhou imagens da piscina, que possui uma passarela e está localizada próxima à área gourmet da propriedade: “Um spoiler da área da piscina! Obrigada Deus! Muita gratidão”, escreveu na legenda.

Virginia exibe piscina de nova mansão nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Em seguida, Virginia revelou sua ansiedade pela mudança da família, que inclui suas duas filhas, Maria Alice, de dois aninhos, Maria Flor, que tem apenas um ano, e o mais novo membro, José Leonardo, que ainda está na barriga: "A gente vai receber agora esse ano. Isso é muito tempo. Eu e Zé estamos casados há três anos”, contou.

Apesar da animação, a influenciadora ainda está assimilando sua nova realidade: “Então, é muito tempo. 2 anos e meio eu acho que é muito tempo. Na minha concepção é muito tempo. Porque as coisas acontecem muito rápido na minha vida. Então, é como se fosse uma eternidade. Parece que nem é real. Não caiu a minha ficha”, disse emocionada.

Vale mencionar que apesar de gravar seu programa no SBT, o 'Sabadou com Virginia' em São Paulo, a nova mansão fica em Goiânia. Inclusive, a influenciadora já mostrou alguns detalhes da casa em um tour, destacando que ela foi projetada para atender tanto às necessidades pessoais quanto profissionais de sua família com o cantor.

O novo lar de Virginia e Zé conta com sete quartos para hóspedes e filhos do casal, além de oferecer diversas áreas de lazer e trabalho, como academia, SPA, adega, salão de beleza, sala de massagem, estúdio de gravação e estúdio de música. Por fim, Virginia adquiriu o terreno ao lado com planos de construir um anexo de lazer para receber visitas.

