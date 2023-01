Um palácio! Virginia Fonseca mostra obras da sua nova mansão: "Olha como está ficando"

A influenciadora Virginia compartilhou um pequeno tour com a obra da nova mansão e declarou: "Final desse ano já tamo lá"

De casa nova! É assim que Virginia Fonseca (23) pretende finalizar 2023, como ela contou em seus stories no Instagram nesta segunda-feira, 9. Além de mostrar um pouco da obra da nova mansão, a influenciadora também publicou um mini tour pelos aposentos de sua residência luxuosa com o cantor Zé Felipe (24): “Nossa casa como está ficando”, escreveu a empresária.

A influenciadora também aproveitou para demonstrar gratidão pela realização e escreveu: “Pra vcs entenderem um pouco a obra!!! Deus abençoe!! Obrigada Pai”, agradeceu na legenda dos vídeos. As obras começaram em maio do ano passado e na ocasião, Virgínia publicou um vídeo em seu canal falando sobre o projeto, assinado pela arquiteta Izadora Ayres, que inclui aposentos personalizados para as necessidades do casal, como sala de massagem, estúdio de gravação e estúdio de música.

Entre os cômodos destacados no vídeo mais recente, é possível ver a acadêmia, um ambiente para SPA, o espaço gourmet e a adega da residência, além do salão de beleza que Virgínia terá em sua própria casa e a sauna que foi um pedido especial de Zé, filho do cantor Leonardo (59), como relatado em vídeo.

Na publicação, também é possível ver o “quarto dos meninos com a estrutura pronta”, como narrou um funcionário em vídeo, se referindo ao casal. Mas além de Virgínia e Zé Felipe, a casa também será habitada pelas filhas Maria Alice (2) e Maria Flor, fruto do relacionamento entre o sertanejo e a influenciadora, além de Margareth Serrão (56), mãe da empresária.

A mansão contará com sete suítes e Virginia também explicou anteriormente que o projeto precisou passar por novas modificações com a chegada da caçula e detalhou seus planos para a família no futuro, explicando o motivo pelo qual o projeto tem tantos quartos: “Três para os próximos bebês e a suíte da Maria Alice, só que tudo igual, tudo com banheira e tudo com closet, tamanho igual, para não ter briga no futuro”, contou a influenciadora.

