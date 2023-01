Virginia Fonseca surpreende fãs ao surgir de biquíni e brinca: ''Sem ar por 3 segundos''

Influenciadora Virginia Fonseca posta foto de abdômen saradíssimo dois meses após dar à luz e impressiona a web

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) chamou atenção dos fãs na manhã desta segunda-feira, 09, com um novo clique de biquíni.

Curtindo viagem com a família para Trancoso, na Bahia, a empresária mostrou sua barriga trincada nas redes sociais e impressionou os seguidores com o corpo pouco mais de dois meses após dar à luz sua segunda filha com Zé Felipe (24), a pequena Maria Flor.

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, ela aparece de óculos escuros exibindo o shape ao posar de biquíni laranja. Ao legendar a imagem, Virginia brincou: "Sem ar por 3 segundos". "Segundouuu", disse ela na sequência.

Nos comentários, Zé babou pela mulher: "Te amooooo. Lindaaaaaaa demaisssss ta locooooo". Os seguidores também elogiaram. "Que mulher Brasil", "A mais gata", "Maravilhosa", "Zé Felipe tem sorte", "Que perfeita", disseram.

Vale lembrar que Virginia fez uma lipo LAD antes de engravidar da primeira filha com Zé Felipe, em agosto de 2020.

Confira a foto de Virginia de biquíni:

Virginia encanta ao mostrar Maria Alice cantando música de Zé Felipe

A mamãe coruja Virginia Fonseca encheu seu feed de amor no domingo, 08, ao compartilhar um momento encantador de sua primogênita! Maria Alice, de um ano e sete meses, esbanjou fofura ao cantar trechos de uma das músicas do pai, Só Tem Eu.

Na legenda da publicação, Virginia contou que a canção marcou a história do casal e se derreteu pela herdeira: "Simplesmente perfeita!!! Cantando SÓ TEM EU, música que marcou nossa união e quando gravamos o clipe, eu já estava grávida da Maria Alice, só não sabíamos ainda… arrasou Maria!!!! Nossa cantora", escreveu.

Recentemente, ela também divertiu os seguidores ao publicar vídeo em que Leonardo (59) aparece comendo flor em brincadeira com Maria Alice e tirou sarro do sogro.

