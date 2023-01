Virginia baba ao mostrar Maria Alice cantando música do pai, Zé Felipe

Primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice esbanja fofura na web ao surgir cantando música do pai

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor na manhã deste domingo, 08, ao compartilhar um momento encantador de sua primogênita!

No vídeo publicado em sua conta no Instagram, a empresária aparece ao lado de Maria Alice, de um aninho e sete meses, fruto de seu casamento com Zé Felipe (24). Nas imagens, a garotinha esbanjou fofura ao cantar trechos de uma das músicas do pai, Só Tem Eu.

Na legenda da publicação, Virginia contou que a canção marcou a história do casal e se derreteu pela herdeira.

"Simplesmente perfeita!!! Cantando SÓ TEM EU, música que marcou nossa união e quando gravamos o clipe, eu já estava grávida da Maria Alice, só não sabíamos ainda… arrasou Maria!!!! Nossa cantora", escreveu Virginia na publicação.

"Que fofura, meu Deus", disse Ivete Sangalo nos comentários. "Não me canso de ver este vídeo! Cantorina da vovô. Demais!", declarou a avó, Margareth Serrão. "Fofuraaaaa", elogiou Gabi Martins.

Confira Maria Alice cantando música do pai, Zé Felipe:

Virginia tira sarro de Leonardo após comer flor em brincadeira com a neta

A influencer Virginia divertiu os seguidores no sábado, 07, ao publicar um vídeo em que Leonardo (59) aparece brincando com uma de suas netas!

No registro, a pequena Maria Alice, fruto do casamento da empresária com Zé Felipe, surgiu oferecendo uma flor para o avô. Para agradar a garotinha, Leonardo comeu a planta. Na legenda, Virginia aproveitou para tirar sarro do sogro, que depois, cuspiu a flor.

"O que o avô não faz pela neta?! Isso porque antes ele já tinha comido um morango com folha e tudo e um ramo de folhas, e escapou de um limão. Obrigada, Deus, pela minha família mais que abençoada. Toda honra e glória a ti", escreveu Virginia. Nos comentários, Leonardo brincou: "Vovô agora canta Mundo Bita".