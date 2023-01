Virginia tira sarro de Leonardo após comer flor em brincadeira com a neta

Influenciadora digital Virginia Fonseca mostra Leonardo comendo flor oferecida pela neta, Maria Alice, e diverte os fãs

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) divertiu os seguidores neste sábado, 07, ao publicar um vídeo em que Leonardo (59) aparece brincando com uma de suas netas!

No registro, publicado no Instagram, a pequena Maria Alice, de um aninho e sete meses, fruto do casamento da empresária com Zé Felipe (24), surgiu oferecendo uma flor para o avô. Para agradar a garotinha, Leonardo comeu a planta. Na legenda, Virginia aproveitou para tirar sarro do sogro, que depois, cuspiu a flor.

"O que o avô não faz pela neta?! Isso porque antes ele já tinha comido um morango com folha e tudo e um ramo de folhas, e escapou de um limão. Obrigada, Deus, pela minha família mais que abençoada. Toda honra e glória a ti", escreveu Virginia na publicação.

Nos comentários, Leonardo brincou: "Vovô agora canta Mundo Bita"."Amo vocês demaisssss", declarou Zé Felipe. "Que que tá acontecendo com meu pai? Kkkkkkkkkkkkk", comentou uma das filhas do cantor, Monyque Isabella.

Vale lembrar que Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais da bebê Maria Flor, de apenas 2 meses.

Confira o vídeo de Leonardo em brincadeira com a neta, Maria Alice:

Virginia Fonseca choca seguidores com faturamento de sua empresa

Virginia Fonseca deixou seus seguidores de boca aberta! Na sexta-feira, 06, a empresária compartilhou com seus fãs o quanto sua marca de beleza faturou no ano de 2022. A loira mostrou que a WePink faturou R$168 milhões no último ano.

“Finalizamos 2022 com R$ 168 milhões faturados na @wepink.br! Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a vocês! Sem palavras e muita gratidão no coração! 1 ano e 3 meses de empresa, é surreal! E agradecer também aos meus sócios e equipe que se dedicam 24 horas", escreveu ela no story, finalizando com: "2023 é nosso”, escreveu ela em seu perfil oficial no Instagram.

Você sabia? A empresa de Virginia surgiu após problemas durante a gravidez. A influenciadora decidiu criar a We Pink após ter problemas de pele durante a primeira gravidez. Ela buscava um cosmético que concentrasse diversas funções em um único produto, então decidiu criar o seu próprio em sociedade com sua amiga Samara Pink.

