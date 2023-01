Voce sabia? Empresa de Virginia Fonseca surgiu após problemas durante a gravidez

Virginia Fonseca teve problemas com acne na primeira gestação e decidiu fundar a marca de beleza em sociedade com Samara Pink

Virginia Fonseca (23) viu sua marca de beleza ter um faturamento milionário em 2022. A empresa atingiu R$168 milhões no último ano. A influenciadora decidiu criar a We Pink após ter problemas de pele durante a primeira gravidez. Ela buscava um cosmético que concentrasse diversas funções em um único produto, então decidiu criar o seu próprio em sociedade com sua amiga Samara Pink.

O sérum 10 em 1 foi o primeiro produto da We Pink, lançado em setembro de 2021. Na época, Virginia promoveu uma festa de lançamento e utilizou um vestido de R$117 mil. Esse valor não é nada perto do que as empresárias venderam no primeiro mês da marca: R$ 10 milhões.

Grávida de Maria Alice (1), Virgínia começou a ter muitas espinhas no rosto e procurou um tratamento dermatológico. O fato de ter que utilizar diversos produtos para cuidar da pele incomodou a influenciadora, que decidiu criar seu próprio produto que atendesse todas as suas necessidades e de seu público.

Desde então, diversos produtos continuam sendo lançados com frequência. Além de ítens para skincare, a marca conta com produtos para o corpo, maquiagem e perfumes femininos e masculinos. A empresa iniciou no e-commerce, apenas vendendo de forma online, mas atualmente conta com quatro quiosques espalhados em shoppings de Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

A parceria das amigas surgiu após Samara, a dona da empresa de extensão de cílios Pink Lash, oferecer serviços da marca para a esposa de Zé Felipe (24). As duas ficaram tão próximas em 2020, que Samara chegou a ser madrinha de casamento da influenciadora e de Maria Flor (2 meses). Antes da ideia de criar a We Pink surgir, elas já planejavam fundar uma clínica de estética juntas. O projeto saiu do papel e foi lançado em novembro de 2021, mas em junho anunciaram a venda da clínica para se dedicarem às outras empresas.