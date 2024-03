Rosane Gofman coloca à venda sua casa por mais de R$ 1 milhão. Conheça!

A atriz Rosane Gofman compartilhou um tour pela sua casa que está à venda por mais de R$ 1 milhão no Rio de Janeiro

A atriz Rosane Gofman quer vender sua casa! A estrela mora em uma propriedade espaçosa com o marido e quer se mudar para um local menor. Por isso, ela listou sua casa à venda com uma corretora no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ela compartilhou o vídeo de um tour no local e revelou qual é o valor da casa. Ela está pedindo R$ 1,4 milhão para o comprador. “A minha família é muito grande, mas um casou e foi para lá, e o outro foi para lá. E eu e meu marido vivemos aqui nessa casa gigante. Não preciso mais de tanto espaço”, afirmou ela.

A casa tem 387 metros quadrados, área gourmet com churrasqueira, quatro quartos, sendo uma suíte, e escritório.

Conheça a casa de Rosane Gofman:

Detalhe da casa de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao gravar um vídeo apenas de pijama curtinho e justo para seus fãs. A beldade apareceu com o look de dormir logo cedo ao exibir sua alegria ao dançar na frente na câmera. Porém, um detalhe roubou a cena.

Os fãs repararam que ela tem uma escadinha ao lado da cama. Alguns seguidores comentaram sobre o item inusitado no quarto da musa, já que a escadinha poderia ser um auxílio para ela subir na cama alta. “Só eu reparei na escada da cama da rainha?”, questionou outro. “A escadinha é tudo”, disse um fã. “Amo o banquinho para subir na cama. Lenda!”, escreveu outro. “O banquinho para subir na cama me quebrou. Amei”, declarou mais um.

Porém, outros internautas informaram que a escadinha pode ser para o cachorro de Jojo. “A escada é do dog dela”, disse um seguidor.