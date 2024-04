Belo e Denilson: da briga judicial à amizade reatada

No aniversário de 50 anos de Belo, Denilson parabeniza o cantor, que fez questão de reagir ao recado. Durante muitos anos, ambos brigaram na Justiça por dívida milionária

Belo completou 50 anos na última segunda-feira, 22. Em meio à polêmica do fim do casamento com Gracyanne Barbosa (40), ele recebeu uma mensagem especial do ex-jogador de futebol Denilson (46), no programa Jogo Aberto, da Band, onde é comentarista. Durante muitos anos, o ex-atleta tentou receber do cantor uma dívida milionária por causa da quebra de contrato com o grupo Soweto. Após 23 anos, o artista quitou o débito e eles voltaram a ser amigos e a se falar publicamente. A CARAS Brasil relembra a seguir a longa batalha na justiça e o momento em que ambos retomaram a amizade.

Tudo começou com a saída de Belo do Soweto, que despontava no cenário musical pelo Brasil, com músicas como Farol das Estrelas e Não Foi A Toa. O artista foi vocalista do grupo entre 1993 e 2000, quando lançou carreira solo. Denilson, que em 1998 havia comprado os direitos da banda, não gostou nada da decisão do cantor e o processou por quebra de contrato, danos morais e outros prejuízos. Na ocasião, ele exigiu R$ 6 milhões de Belo.

Nos autos, a defesa do músico alegou que ele nunca reconheceu Denílson como detentor dos direitos da banda e que o mesmo não recebeu no período aportes financeiros do ex-jogador.

Após quatro anos de tramitação do processo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu ganho de causa ao pentacampeão mundial, condenando Belo a pagar R$ 388 mil na época. Em abril de 2017, ele contra-atacou e processou Denílson, pedindo R$ 50 mil. Na oportunidade, o cantor requereu danos morais por conta de o ex-jogador ter aproveitado uma postagem do também cantor Thiaguinho, no Instagram, para cutucar Belo.

Em uma foto de Thiaguinho (41) com o ex de Gracyanne, o comentarista escreveu: "Só falta aprender a pagar quem ele deve". Nos autos, o cantor disse que não devia dinheiro a Denílson, alegando que a mensagem do ex-jogador provocou danos em sua imagem. No dia 22 de agosto do mesmo ano, a juíza da 10ª Vara Cível do TJSP, Andrea de Abreu e Braga, julgou improcedente a ação, condenando Belo a pagar 10% do valor da causa em custas e honorários advocatícios de Denílson, devido à sucumbência.

Ao final de 2017, o ex-atleta entrou com ação para cumprimento de sentença em apenso no TJSP. Em 2019, a mesma juíza determinou a penhora de R$ 74.298,60 dos rendimentos de Belo no show marcado para setembro, em São Paulo.

NOVO CAPÍTULO

A briga ganhou um novo capítulo após Denilson pedir a Justiça que bloqueasse qualquer premiação do cantor na Dança dos Famosos, em 2023. A Justiça de São Paulo acatou o pedido para que o cachê e o prêmio do músico fossem penhorados para pagar a dívida. O advogado de Belo, Marcelo Passos, decidiu recorrer. A dívida já ultrapassava os R$ 7 milhões.

Em setembro do mesmo ano, a disputa judicial entre Belo e Denílson finalmente chegou ao fim. Após 23 anos, a Justiça oficializou a decisão que encerrava o imbróglio entre ambos. O acordo foi homologado pelo poder Judiciário, colocando um ponto final na história.

A sentença foi publicada no dia 8, pelo juiz Carlo Mazza Britto Melfi. A decisão saiu após a defesa de Denílson anexar o acordo feito com Belo, ao processo. A anexação foi feita após o tribunal reclamar do comunicado público feito pelas partes sobre o fim da disputa, sem terem oficializado isso no processo. A dívida só foi quitada no ano passado, quando os dois fizeram um acordo sem divulgar o valor pago.

PAZ SELADA

A partir daí, o pentacampeão mundial e o músico selaram a paz. A primeira demonstração de que estava tudo bem entre eles foi ainda em 2023, por meio de uma mensagem publicada no Instagram dos dois.

"O cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo. É de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram - e portanto não são mais - no campo jurídico. Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente? Acabou!", escreveu o ex-jogador, na ocasião.

Depois, eles começaram a trocar mensagens cordiais publicamente. A mais recente foi no aniversário de Belo. "Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão”, disse o ex-atleta, entre risadas. O cantor logo fez questão de reagir ao recado.

Nos stories do Instagram, ele compartilhou um vídeo com o recado de Denilson e impressionou ao mostrar que não há ressentimentos entre os dois. O cantor apenas usou emojis de coração e risadas para reagir à mensagem ao vivo do amigo.