Otávio Augusto faz rara aparição ao lado da esposa, Cristina Mullins

Otávio Augusto surge caminhando com a ajuda de uma bengala durante passeio com a esposa, Cristina Mullins, no Rio de Janeiro

O ator Otávio Augusto (77) fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, a atriz Cristina Mullins (65), na noite de segunda-feira, 9. Os dois foram flagrados enquanto curtiam um passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Nas fotos, eles ficaram lado a lado e o ator foi visto caminhando com o auxílio de uma bengala. Vale lembrar que ele está longe das novelas desde que participou de Salve-se Quem Puder, da Globo, na qual interpretou Ignácio.

Otávio Augusto e Cristina Mullins estão casados desde 1986. Recentemente, eles participaram do programa Conversa com Bial, da Globo, e ela fez elogios para a personalidade do marido. “Todas as facetas dele são incríveis, é uma pessoa correta, de uma generosidade incrível, é muito amigo. Um profissional seríssimo, um ator fantástico, um pai amigo e interessado, avô cuidadoso, não tem o que dizer que ele não é”, afirmou ela.

Fotos: Adão / AgNews

Pai de Anitta faz rara aparição com a namorada

No último final de semana foi a vez do pai da cantora, Mauro Machado, o Painitto, fazer uma rara aparição ao lado da namorada, Geórgia Ayres. Os dois foram juntos ao show de Anitta no Rio de Janeiro e posaram abrançados para os fotógrafos de plantão.

Eles estão juntos desde junho de 2022, mas são discretos no relacionamento. Tanto que esta foi a primeira aparição dos dois juntos em um evento público. Eles levam um relacionamento longe dos holofotes.

Geórgia Ayres é proprietária de centros de estética canina em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, e ela também faz aulas de pole dance e mostra sua desenvoltura nas redes sociais.

Foto: Webert Belicio / Agnews