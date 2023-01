Pai de Anitta, Mauro Machado faz rara aparição com a namorada no show da filha

Pai da cantora Anitta, Mauro Machado levou a namorada, Geórgia Ayres, ao show da filha no Rio de Janeiro

Pai da cantora Anitta, Mauro Machado – que é conhecido como Painitto - aproveitou a noite deste domingo, 8, no show da filha no Rio de Janeiro. Para ir ao evento, ele contou com a companhia de sua namorada, Geórgia Ayres. Os dois são discretos no relacionamento e fizeram uma rara aparição juntos no evento.

Mauro e Geórgia surgiram abraçados enquanto eram fotografados pelos paparazzi presentes no eventos. Eles assumiram o romance em junho de 2022.

Geórgia Ayres é proprietária de centros de estética canina em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, e ela também faz aulas de pole dance e mostra sua desenvoltura nas redes sociais.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Anitta fala sobre a sua saúde

Em conversa com o site Gshow, Anitta atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após ter sido internada em dezembro de 2022 e diagnosticada com o vírus EBV, que pode causar esclerose múltipla. “O tratamento está caminhando. Um dia após o outro. Andei debilitada, cansada. Mas estou me sentindo melhor”, disse ela ao site Gshow.

Anitta ainda contou que está fazendo tratamento alternativo. “Estava bem calada, mas acho que tudo é a forma como a gente pensa nas coisas. Tenho feito tratamentos alternativos mas não quero contar porque não sou médica e acho que cada um sabe qual é o melhor tratamento para si”, disse ela.