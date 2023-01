Anitta fala sobre a sua saúde: 'Andei debilitada'

Após ter sido internada em dezembro, Anitta fala sobre o seu estado de saúde antes de novo show

A cantora Anitta (29) atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após ficar internada por um período no mês de dezembro de 2022. Nos bastidores do show 'Ensaio da Anitta' em Salvador, na Bahia, neste final de semana, ela contou que está seguindo o tratamento.

“O tratamento está caminhando. Um dia após o outro. Andei debilitada, cansada. Mas estou me sentindo melhor”, disse ela ao site Gshow. Além da internação, a estrela também foi diagnosticada com o vírus EBV, que pode causa da esclerose múltipla.

Anitta ainda contou que está fazendo tratamento alternativo. “Estava bem calada, mas acho que tudo é a forma como a gente pensa nas coisas. Tenho feito tratamentos alternativos mas não quero contar porque não sou médica e acho que cada um sabe qual é o melhor tratamento para si”, disse ela.

Anitta usa look com body cavado

Para o seu show em Salvador, na Bahia, a cantora Anitta esbanjou sensualidade na escolha do look. Ela apareceu com um look com body vermelho cavadíssimo e detalhes com estampa de oncinha, incluindo a meia e as luvas.

Nas redes sociais, ela falou sobre a sua fantasia. “O nome dela é Tieta. Pronta para começar os ensaio do carnaval”, afirmou.

Anitta falou sobre a sua saúde durante período internada

Enquanto estava no hospital em dezembro, Anitta fez uma live nas redes sociais para se pronunciar sobre a sua saúde neste momento de sua vida. “A maioria da população tem esse vírus, que fica adormecido, mas que ele às vezes ele fica ativo e pode causar um monte de coisa. Eu me via bem de boa, mas achava que algumas coisas que não conseguia fazer era por conta da rotina. Eu não dei ouvidos. Quando eu voltei, comecei toda essa questão de médicos e hospital. Muito difícil um diagnóstico, cada hora eu tava com uma coisa, um nódulo no pulmão, muitas coisas acontecendo, pâncreas, então eu dei uma sumida das redes sociais”, disse ela.

Então, ela contou que está bem. “Eu estou super bem. Só que a gente teve que fazer um exame no dia primeiro para saber como estava. O exame deu negativo e eu fiquei eufórica e falei que podia marcar os shows e eu trabalhei. Foi irresponsável da minha parte e trabalhei bastante nesses outros dias. O que aconteceu foi que eu comecei a me sentir um pouco mal, similar um pouco ao inicio de como eu estava quando cheguei no Himalaia. Não cheguei nem a ir ao Everest. Eu não estou morrendo. Está tudo sob controle. O que a gente tá fazendo aqui é garantindo que isso o que estou sentindo, é realmente porque não respeitei o tempo de voltar aos poucos ao trabalho. Vi o exame bom e falei ‘Vamo bora’ e não foi prudente. Eu devia ter voltado com calma, embora os exames estivessem bom”, completou.