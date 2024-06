Maisa será vilã em nova novela da Globo: ‘Na hora certa’

Maisa Silva assina contrato com a Globo e a emissora revela como será a personagem dela. Saiba os detalhes

A atriz Maisa Silva está no elenco da Globo. A novidade foi anunciada na manhã desta segunda-feira, 17, e a emissora revelou que ela vai ser uma vilã.

A estrela foi escalada para a próxima novela das 6, chamada Garota do Momento, e irá interpretar uma antagonista. Ela vai perturbar a vida da protagonista, que será uma jovem que usa pela mãe e por realizar os seus anos no Brasil dos anos 1950.

No release, Maisa falou sobre a alegria com a novidade em sua carreira, já que é sua estreia na Globo. "Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", afirmou.

Maisa nega rumores de affair

Após os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem seu namoro após anos de amizade, alguns internautas iniciaram uma campanha para o mesmo acontecer com os atores Maisa Silva e João Guilherme.Os dois, que são amigos de longa data, negaram o pedido dos fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), Maisa compartilhou uma publicação onde citava ela e o filho de Leonardo como os próximos a assumirem um relacionamento. A artista, no entanto, acabou com a esperança da web de vê-los como casal no futuro.

"HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez", escreveu Maisa, que ainda recebeu resposta de João Guilherme. "Recadinho especial do Shark Boy e

da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem sonhem…", disse o artista, citando a fantasia de Halloween que os dois combinaram em 2023.