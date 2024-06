No Rancho Fundo: resumo da novela de 17 a 22 de junho

Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Seu Tico Leonel sabota a comida de Ariosto

Capítulo 55 - Segunda-feira, 17 de junho

Artur descobre que foi raptado por Marcelo, que o leva até o abrigo em que se conheceram. Marcelo pede perdão a Artur, e os dois se abraçam com emoção. Zé Beltino confessa a Blandina que é virgem. Quinota e Artur se desentendem por conta de Zefa Leonel e Deodora. Quinota obriga Marcelo a se confessar diante de Padre Zezo, que lhe garante que o rapaz se arrependeu de seus pecados e a deixará em paz com Artur. Sozinho, Marcelo afirma que conquistará Quinota, a despeito de seu amor por Artur.

Capítulo 56 - Terça-feira, 18 de junho

Quinota questiona Marcelo sobre a veracidade de sua confissão ao padre. Cira e Fé se reconhecem. Marcelo pede que Quinota interceda junto a Artur para que ele seja o padrinho de casamento dos dois. Zefa Leonel visita o escritório de Ariosto, e ambos se aproximam cada vez mais. Alba pergunta sobre a vida dos Leonel e se emociona com Quinota. Seu Tico Leonel sofre com a ausência de Zefa Leonel, e Quinota conforta o pai. Deodora acerta o salário de Jordão. Quinota revela a Artur o pedido de Marcelo para ser padrinho de casamento dos dois.

Capítulo 57 - Quarta-feira, 19 de junho

Artur e Quinota discutem por causa de Marcelo. Ariosto faz elogios a Zefa Leonel, e Seu Tico Leonel vê os dois juntos. Vespertino sente ciúmes de Jordão com Deodora, que garante ao comparsa que manipulará o matador. Seu Tico Leonel chora nos braços de Aldenor, Nastácio e Zé Beltino. Cira conhece Tobias. Ariosto corteja Zefa Leonel. Artur e Quinota fazem as pazes. Diante do vestido de noiva feito por Tia Salete, Quinota confessa à tia que adiará o casamento na igreja com Artur. Seu Tico Leonel sabota a comida de Ariosto.

Capítulo 58 - Quinta-feira, 20 de junho

Ariosto passa mal depois de comer a refeição sabotada por Seu Tico Leonel. Tia Salete afirma que só poderá se casar após a cerimônia de Quinota. Zefa Leonel cuida de Ariosto, que está confuso com seus sentimentos pela garimpeira. Marcelo tenta disfarçar sua satisfação ao saber por Artur que ele discutiu com Quinota. Seu Tico Leonel e Quinota se preocupam com as consequências da queixa de Deodora contra Zefa Leonel. Blandina comemora os bons resultados de Marcelo em relação a Artur e Quinota. Caridade insiste para Tobias contratá-la como garçonete. Blandina manipula Quinota, e Dracena aos observa.

Capítulo 59 - Sexta-feira, 21 de junho

Blandina acompanha Quinota até a delegacia, e Floro sugere que a moça consulte um advogado criminalista para assessorar Zefa Leonel. Vespertino pede perdão a Tia Salete pelo mal que lhe fez no passado. Floro flagra Vespertino beijando a mão de Tia Salete. Sob a ameaça de Dracena, Blandina confessa a Quinota que mentiu sobre sua identidade e pede perdão. Dona Castorina exige que Dracena e Blandina façam as pazes. Caridade é despedida por Tobias. Floro termina o noivado com Tia Salete, por acreditar que a mulher ainda ama Vespertino. Zefa Leonel procura Blandina.

Capítulo 60 - Sábado, 22 de junho

Zefa Leonel se surpreende com a reação de Blandina, mas exige que a moça se afaste de Zé Beltino e de sua família. Deodora manipula Seu Tico Leonel, quando Padre Zezo chega. Seu Tico Leonel revela a Padre Zezo que Zefa Leonel esteve junto a Ariosto. Caridade afirma que Tobias ainda irá se surpreender com ela. Marcelo descobre que o casamento de Quinota e Artur foi adiado e se anima. Dona Manuela passa mal, e Ariosto vai a seu encontro. Blandina inventa para Zé Beltino que foi enganada por Marcelo. Artur oferece sociedade a Caridade para abrir um restaurante. Zé Beltino apreende Marcelo.