Mãe de João Guilherme comenta romance do filho com Bruna Marquezine

Aprovou? Mãe de João Guilherme, Naira Ávila destacou a felicidade do filho ao falar sobre o affair do ator com Bruna Marquezine

Mãe do ator João Guilherme, a empresária Naira Ávila abriu o coração e falou publicamente a respeito do romance entre o jovem e a atriz Bruna Marquezine. Após rumores de que estariam vivendo um affair, os famosos foram flagrados aos beijos em um aeroporto no último fim de semana.

Em entrevista à revista Marie Claire, Naira, que é bastante reservada em relação a sua vida pessoal, revelou que está feliz por saber que o herdeiro está em uma ótima fase da vida. "Vou te falar como mãe: estou feliz porque estou vendo meu filho feliz. Ele está numa fase feliz e eu consequentemente fico feliz por isso", declarou ela.

Além do romance entre os famosos, a mãe de João Guilherme também falou um pouco sobre a criação do ator, de 22 anos. Ele é fruto de sua antiga relação com o cantor Leonardo, casado atualmente com a influenciadora Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe.

"Tenho muito orgulho da educação dele. Ele é um menino muito educado. Olho para o resultado e me orgulho, fico feliz", ressaltou a empresária. Em seguida, Naira Ávila elogiou a postura de João Guilherme perante as críticas.

"Ele é um menino que tem que ter o emocional muito forte para conseguir lidar com as coisas chatas. É muito silencioso, não fala. Você não vê ele ficar louco, falar que fizeram isso ou aquilo. Mas eu sou mãe. Sei que ele está sentindo e aquela é a forma dele de sentir, que não é verbalizando ou xingando. Ele tem muita sabedoria para lidar com isso e não entrar nessa energia, mantendo seus critérios, valores, sua ética", pontuou ela.

João Guilherme recebe buquê de tulipas no Dia dos Namorados

No dia 13 de junho, João Guilherme deixou os fãs curiosos ao compartilhar um presente que recebeu logo após o Dia dos Namorados. O ator ganhou um buquê de tulipas rosa, mas mesmo escrevendo uma legenda romântica, não citou detalhes do remetente.

"You're mine/And we belong together/Yes, we belong together/For eternity", escreveu ele na legenda da publicação, citando a música We Belong Together, de Ritchie Valens. Em português, o trecho diz: "Você é meu/ E nós pertencemos um ao outro/ Sim, nós pertencemos um ao outro/ Pela eternidade".

Vale lembrar que, em meio a rumores de um possível affair entre João e Bruna Marquezine, a atriz também ganhou um grande buquê de rosas vermelhas; confira detalhes!