Após Dia dos Namorados, João Guilherme é presenteado com buquê de tulipas

De quem será? João Guilherme recebeu um buquê de tulipas logo após o Dia dos Namorados e comentário de Maisa chama a atenção

Nesta quinta-feira, 13, João Guilherme deixou os fãs curiosos ao compartilhar um presente que recebeu logo após o Dia dos Namorados. O ator ganhou um buquê de tulipas rosa, mas mesmo escrevendo uma legenda romântica, não citou detalhes do remetente.

"You're mine/And we belong together/Yes, we belong together/For eternity”, escreveu ele na legenda da publicação, citando a música We Belong Together, de Ritchie Valens. Em português, o trecho diz: "Você é meu/ E nós pertencemos um ao outro/ Sim, nós pertencemos um ao outro/ Pela eternidade”.

Vale lembrar que, em meio a rumores de um possível affair entre João e Bruna Marquezine, a atriz também ganhou um grande buquê de rosas vermelhas.

O que chamou a atenção dos seguidores do ator foi o comentário de Maisa Silva, melhor amiga do artista. “Aaaah…Pelo menos um de nós comemorou o 12 de junho, que essa benção caia sobre mim também, amém, Pai”, escreveu.

Os rumores de relacionamento entre Marquezine e João Guilherme se iniciaram em 2023, mas somente tomaram força este ano, quando eles passaram a serem vistos juntos em diversos eventos. Recentemente, o ator ainda confirmou que estava apaixonado, mas não confirmou o romance com a atriz.

João Guilherme recebe elogio de Bruna Marquezine

Após o surgimento de boatos de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme, parece que a atriz está bem confortável em demonstrar afeto em público para seu suposto affair. Na quarta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados, a artista deixou comentário curioso em publicação do filho de Leonardo.

Em seu perfil oficial do Instagram, João Gui compartilhou um ensaio de fotos, onde aparece levando um buquê de flores em uma bolsa. Na legenda, ele escreveu "Hopelessly devoted to you", música de Olivia Newton-John no filme Grease, em celebração dessa data romântica.

E é claro que os cliques encantaram Bruna Marquezine! Assim como outros seguidores do ator, a estrela de Besouro Azul fez questão de elogiar o gato nos comentários. "Lindo", comentou a famosa, que ainda adicionou um emoji de carinha apaixonada.