Ele cresceu! Danielle Winits comemora 16 anos do primogênito

Danielle Winits comemora aniversário de seu filho mais velho, fruto do casamento vivido com o ator Cássio Reis; veja a festinha do garoto

A atriz Danielle Winits comemorou o aniversário de seu filho mais velho, Noah Reis, fruto do casamento que viveu de 2005 a 2010 com o ator Cássio Reis. Nesta terça-feira, 19, a loira postou um vídeo da festinha do herdeiro.

Em um restaurante, o garoto celebrou a chegada de seus 16 anos ao lado de vários amigos. Mãe coruja, Danielle Winits gravou um pouco da reunião e revelou como foram os parabéns com um bolo de chocolate.

"16 anos da asa do meu destino… E o seu hoje tah só começando meu lindo… Te amo infinito & além meu filho Noah", falou a loira para seu primogênito. É bom lembrar que além dele, ela é mãe de Guy Faro, de 12 anos, do relacionamento vivido com Jonatas Faro.

Ainda nos últimos dias, Danielle Winits celebrou seus 50 anos e refletiu sobre a nova idade em um post na web. "O melhor da festa é esperar por ela. Imersa em gratidão à todos que me cercam e me transformam! Meio século de uma vida pautada por tantas memórias que habitam nas profundezas do meu coração! Que venham mais 50 anos… de saúde, amor, emoção, evolução e revolução! Vem comigo?!? Te encontro pelo caminho!", escreveu.

Danielle Winits fala sobre André Gonçalves

A atriz Danielle Winits se pronunciou pela primeira vez sobre sua relação com o ex-marido, André Gonçalves, que está confinado em A Fazenda. Após enviar um vídeo apoiando o peão no programa, ela explicou sua decisão.

“É um lugar particular nosso, o momento que antecedeu A Fazenda... Estávamos separados, até pelo meu trabalho, e tomamos essa decisão. Mas foi tudo muito rápido, ele precisou entrar rápido (no confinamento)”, disse ao O Programa de Todos os Programas.

A artista disse que considera o ator o "pai afetivo" de seu filho caçula, Guy Faro. A atriz disse que o herdeiro assiste cada detalhe da participação do ator na competição e está orgulhoso de sua trajetória.

“É um presente poder revisitar esse homem incrível que ele é, com esse distanciamento, com esse olhar. Está sendo muito importante. O André está sendo ele. Então, quando falo revisitá-lo, é revê-lo. Ele foi de peito aberto para entrar na vida real... Olhar esse homem que conheço há tantos anos, com empatia, amor, de mãos dadas com ele, num momento tão particular”, desabafou ela,

Emocionada, Winits disse que foi a grande incentivadora da entrada do artista na competição. “Fui uma mola propulsora para ele estar nesse lugar. Foi um presente para ele e para mim. O destino a Deus pertence”, pontuou.