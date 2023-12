Fernanda Motta reflete sobre carreira e garante: 'Uso a moda para viver'

Em entrevista à CARAS Brasil, Fernanda Motta analisou carreira profissional e relembrou experiência como atriz de novela

Cada vez mais consolidando seu trabalho como apresentadora, Fernanda Motta (42) garante que não tem deixado a moda para dar novos passos em sua carreira profissional. Nesta segunda-feira, 4, ela esteve na festa de 30 anos da Revista CARAS e refletiu sobre os planos futuros.

"Meu foco principal é a moda e apresentar. Eu sou apresentadora", disse ela, que nos anos 2000 foi uma das modelos brasileiras mais badaladas do mundo da moda: "A moda sempre vai estar na minha vida, ela é a minha história. Eu comecei com moda, eu uso moda para viver, faz parte do meu DNA".

Nos últimos anos, Fernanda esteve à frente de diversos projetos na televisão os quais ela pode viver as mais diversas experiências, como participar de novelas da TV Globo e auxiliar Fausto Silva em seu programa. No entanto, ela garante que a moda nunca estará em segundo plano.

"A moda sempre vai estar me acompanhando. A minha carreira sempre foi de comunicação, primeiro me comunicava com a moda, agora eu me comunico com a moda e com a televisão. Ela sempre está comigo", declara.

Leia também: João Assunção fala sobre seguir carreira do pai e confessa: "Tinha preconceito"

Ainda durante o bate-papo, Fernanda falou sobre ter estreado como atriz em 2015. Na época, ela foi escalada para uma participação especial em Totalmente Demais, da TV Globo, mas acabou surpreendendo e aparecendo em vários capítulos da trama.

"Eles me pediram para fazer um teste e eu acho que era para Verdades Secretas, mas ninguém sabia o que era. Depois de muitos meses, quando Verdade Secreta já estava no ar, eles me ligaram e falaram: 'Olha, com o seu teste que a gente tem aqui, a gente queria te convidar para fazer essa novela Totalmente Demais'. Eu nem fiz teste de novo", lembra.