João Assunção fala sobre seguir carreira do pai e confessa: "Tinha preconceito"

Em entrevista à CARAS, João Assunção falou sobre carreira de ator e como tem se encontrado em novas experiências profissionais

Apesar de aos poucos está seguindo os passos do pai, o ator João Assunção, filho de Fabio Assunção, confessa que por um tempo não imaginou que poderia se apaixonar pelo universo do teatro. Nesta segunda-feira, 04, ele esteve presente na festa comemorativa dos 30 anos da CARAS e contou que tem se preparado para novos trabalhos.

"Eu sempre fui da câmera e tinha um pouquinho de preconceito com o teatro, não queria fazer aula e tal. Aí tem mais ou menos uns dois anos, que eu comecei um coaching individual que puxava um pouco mais para texto, para o intelecto, para voz, para corpo, que tem muito a ver com o teatro", declara.

"A câmera te pega no seu momento particular e o teatro você é o momento. Então trabalhando muito isso, eu acabei vindo pra esse lado", disse ele, que recentemente esteve em cartaz com a peça Gaivota, em São Paulo.

Quanto a sua estreia nas telenovelas, o rapaz, atuou na série Santo Maldito, do Star+, não esconde o desejo de poder estrelar um folhetim. Segundo ele, ter acompanhado o trabalho do pai nos bastidores fez ele ter uma percepção incrível sobre o trabalho na televisão.

"Por ter acompanhado ele por tanto tempo, eu sei a delícia que é fazer novela, ele já fez muitas e a gente já conversou muito sobre isso. Certamente quero fazer em algum momento, acho positivo. É uma experiência boa para o ator jovem, acho que seria demais", afirma.

CHAMOU ATENÇÃO COM SEMELHANÇA COM PAI

Nesta quarta-feira, 30, o ator João Assunção causou comoção entre seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar algumas fotos ao lado de seu pai, Fábio Assunção. Os dois estão trabalhando em um projeto juntos em Beberibe, no Ceará, mas decidiram fazer uma pausa nas gravações para desfrutar de um passeio especial.

Através do feed do Instagram, João abriu um álbum de fotos em paisagens paradisíacas do nordeste brasileiro, curtindo alguns momentos de descontração ao lado de seu pai. Entre os registros, destacam-se imagens do ator se refrescando em um banho em uma lagoa, acompanhado por Fábio.

Além disso, pai e filho surgiram sorridentes durante um passeio de buggy em uma das belas praias da região. Inclusive, foi possível notar que João mudou o visual, seguindo os passos de Fábio. Após o fim das gravações da novela ‘Todas as Flores’, o veterano da Globo aderiu aos cabelos escuros e passou a usar um bigode, assim como o filho mais velho.