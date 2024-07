Atualidades / DE FRENTE COM BLOGUEIRINHA

Blogueirinha expõe detalhe sobre convidada após especulações: 'Treinou para a entrevista'

Em entrevista à CARAS Brasil, Blogueirinha comentou sobre o medo dos artistas de irem no De Frente com Blogueirinha, programa que tem bombado no Youtube

Blogueirinha tem bombado no Youtube com o programa De Frente com Blogueirinha - Foto: Reprodução / Instagram