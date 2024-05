Blogueirinha entrega que ajudou Eliana a assinar com a Globo: 'Mexi meus pauzinhos'

Em entrevista à CARAS Brasil, a personagem Blogueirinha comentou sobre sua ligação com Eliana e garantiu que influenciou na ida da loira para a Globo

Depois de fazer sucesso na TV Globo, Blogueirinha revelou que ajudou a Eliana a assinar com a emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, a personagem interpretada pelo ator Bruno Matos se mostrou animada por saber das especulações envolvendo a loira no comando do Vídeo Show e garantiu que ela merece uma oportunidade.

"Eu não vou mentir pra você que eu mexi meus pauzinhos pra Eliana está lá na Globo fazendo o Vídeo Show, porque eu falei que era uma menina que tem muito talento, um talento muito forte, ela é muito grande", disse a influenciadora.

Muito próxima de Boninho desde que assumiu o comando do Paredão com Blogueirinha, quadro do Fantástico o qual ela entrevistava os eliminados do BBB 24, a personagem garantiu que foi ela que indicou Eliana para um dos chefões da casa. "Eu pedi pro Boninho assim colocar a Eliana lá na Globo. Mas ó, não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém", disse.

Leia também: Angélica quebra silêncio sobre programa com Eliana e Xuxa: 'A gente tem história'

Desde que passou a ser popular nas redes sociais, Blogueirinha foi convidada para participar de diversos programas do SBT. Um deles foi o Programa da Eliana, onde atuou como jurada do quadro Famosos da Internet.

Sem medo de expor os bastidores da atração, Blogueirinha disse que a apresentadora não é muito grata e espera que ela seja recompensada por dar uma oportunidade para ela mostrar seu talento na TV Globo. "Tomara que a Eliana agradeça e perceba [que ela mexeu os pauzinhos], porque ela é bem ingratinha mas, enfim, né, eu com esse coração grande querendo ajudar todo mundo não tem como, não tem no Brasil", alfineta.

A partir do dia 17 de junho, Blogueirinha volta a apresentar o De Frente com Blogueirinha, programa de entrevistas inspirado no clássico De Frente com Gabi, de Marília Gabriela.

Em mais uma temporada, a Blogueirinha promete causar ainda mais que o último ano, quando viralizou com suas perguntas imprevisíveis para personalidades como Bruna Marquezine, Preta Gil e Pabllo Vittar. “Se preparem! Podem esperar uma entrevistadora séria, como sempre fui! Vamos ter convidados icônicos e uma apresentadora mais icônica ainda”.

CONFIRA A ENTREVSITA: