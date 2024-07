Mãe de Duda Reis celebra gravidez da atriz: 'Vovó já te ama'

Simone Reis, mãe de Duda Reis, celebrou a gravidez da atriz nas redes sociais. A mãe da artista escreveu um lindo texto sobre o neto que vai chegar

Nesta terça-feira, 2, Duda Reis anunciou nas redes sociais que está grávida do primeiro filho. A atriz se casou com o empresário Du Nunes em novembro do ano passado.

Quem também celebrou muito a notícia foi Simone Reis, mãe da famosa. A médica publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece beijando a barriguinha da filha.

Na legenda, ela emocionou os seguidores ao comentar sobre a chegada do neto. "Eu juro que não poderia haver emoção maior que a maternidade, mas o amor de uma avó, de fato, suplanta! Como não amar um serzinho, gerado(a) pela sua própria filha? Me lembro, como se fosse ontem, dos meses de espera e, da primeira vez que vi seu rostinho, e, agora me pego, com as mesmas expectativas, porém, vistas por outro prisma", começou ela.

Em seguida, Simone afirmou que já sente muito amor pelo bebê. "A ancestralidade, nesta hora, me bate muito forte e me diz que as mulheres que geraram a minha família estão orgulhosas por este novo ser que já nos brinda e nos proporciona luz, esperança e alegria! Vovó já te ama mais que o infinito e além! Que eu possa sempre estar ao seu lado e também, dos seus pais! Obrigada filha e genro, pela benção de uma nova vida", completou.

"É oficial: ESTOU GRÁVIDA. Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", inicou ela na legenda da postagem.

Ela também revelou que a descoberta aconteceu no dia 14 de maio. "Estou há oito dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", confessou. Na sequência, ficou boquiaberta e se emocionou. "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor", celebrou.