Atriz de Terra e Paixão, Thati Lopes surge com o namorado em flagra no RJ

Thati Lopes, a Berenice de Terra e Paixão, curte jantar com o namorado e troca carinhos

A atriz e humorista Thati Lopes, que interpreta a personagem Berenice na novela Terra e Paixão, da Globo, aproveitou a noite de quarta-feira, 4, para curtir um passeio com o seu namorado, o ator George Sauma. Os dois foram flagrados em um restaurante no Rio de Janeiro junto com uma amiga durante o jantar.

Nas fotos, Thati apareceu fazendo carinhos no amado enquanto conversavam e aproveitavam a refeição juntos.

Vale lembrar que os dois assumiram o namoro em agosto deste ano após irem juntos a uma sessão de teatro no Rio de Janeiro. Poucos dias depois, ele fez aniversário e ela se declarou para ele em um post nas redes sociais.

“Não poderia deixar de celebrar você aqui também. Viva o Gê! Parabéns, meu amor! Trocamos amor sem medo. Amando em dois segundos sem vergonha e sem juízo. Que bom! Show! Muito show! Curta seu dia! Sorte! Parabéns”, disse ela na época.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

