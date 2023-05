Rei Charles III vai usar roupas históricas no dia da coroação

Com foco na sustentabilidade, Rei Charles III decide reaproveitar roupas que já foram usadas em outras cerimônias de coroação

O Rei Charles III é um defensor da sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente. Tanto que ele decidiu que vai reaproveitar roupas históricas no dia de sua coroação ao invés de mandar confeccionar novas peças. Assim, a família real britânica contou que ele vai usar as vestes que sua mãe, a rainha Elizabeth II, usou em sua coroação no ano de 1953 e também peças que foram usadas em outras coroações desde o ano de 1821.

A realeza contou que a decisão de Charles foi mais baseada na questão de reutilizar uma peça ao invés de fazer outra do que na questão de manter a tradição. “Embora seja costume que a supertúnica e o Manto Imperial sejam reutilizados, Sua Majestade também reutilizará o Colobium Sindonis [uma túnica branca], o Cinto da Espada da Coroação e a Luva da Coroação usados por seu avô, o rei George VI, no interesse da sustentabilidade e eficiência”, informaram, e completaram: “Sua Majestade vai reutilizar vestimentas que apareceram nos serviços de coroação do Rei George IV em 1821, Rei George V em 1911, Rei George VI em 1937 e Rainha Elizabeth II em 1953”.

A roupa do Rei Charles III será vestida nesta ordem: a Colobium Sindonis, que é a túnica branca usada na unção; a Supertúnica bordada a ouro; o Manto Imperial, que foi feito com fios de ouro, bordados de folhagens, coroas, flor de lis e águias, inclusive, o fecho é em formato de águiia; e, a Estola Real, que é uma faixa de seda dourada, que foi confeccionada para a coroação da rainha Elizabeth II e traz os emblemas nacionais, da Commonwealth e da religião.

Em sua entrada e na saída da Abadia de Westminster, o Rei Charles III usará o Robe de Estado, que é feito em veludo e foi usado pelo Rei George VI em 1937.

As cadeiras da coroação do Rei Charles III

A Família Rela informou que o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla vão usar a Cadeira de St. Edward, a Cadeira do Trono e também a Cadeira de Estado no dia da coroação em 6 de maio na Abadia de Westminster, Londres. A Cadeira de St. Edward foi criada há mais de 700 anos em carvalho báltico e foi usada pela primeira vez na coroação do Rei Edward II.

Outro detalhe é que o Rei Charles III e a rainha consorte Camilla decidiram reutilizar cadeiras antigas ao invés de fabricarem novas peças. Assim, a Cadeira de Estado e as Cadeiras do Trono foram usadas anteriormente na coroação da Rainha Elizabeth II em 1953 e também na coroação do Rei George VI e da rainha Elizabeth em 1937. Os itens fazem parte da coleção real e foram repaginadas para a nova celebração.

Além disso, o público verá 100 Cadeiras de Congregação, que foram forradas com veludo azul e com a cifra de Sua Majestade. As peças foram criadas em carvalho britânico sustentável.