Rainha Camilla faz uma promessa ao escrever uma carta para grupo

Esposa do Rei Charles III, a Rainha Camilla surpreendeu ao fazer uma promessa em uma carta e grupo comemora o simbolismo da atitude dela

A rainha Camilla, que é a esposa do Rei Charles III, tomou uma decisão e fez uma promessa ao escrever uma carta. De acordo com a revista People, ela prometeu que não vai mais comprar roupas feitas de pele de animal.

Esta promessa foi feita em uma à PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), que é uma organização que protege o direito dos animais. A notícia foi celebrada pelo grupo de defesa. A fundadora da PETA, Ingrid Newkirk, disse: “Estamos brindando à rainha Camilla com uma taça do melhor clarete por uma verdadeira rainha ao apoiar 95% dos britânicos que também se recusam a usar peles de animais”.

A atitude de Camilla segue os passos da rainha Elizabeth, que também proibiu o uso de pele de animais em suas roupas. Em 2019, os funcionários da realeza informaram que ela pediu para que suas roupas não fossem mais confeccionadas com pele de animais, apenas com materiais sintéticos. Porém, ela seguiu usando as peles verdadeiras em roupas antigas e históricas durante cerimoniais da realeza.

Mapa astral do rei e da rainha

Casados há 19 anos, o Rei Charles III e a rainha Camilla tem uma forte ligação de amor e o mapa astral deles demonstra isso. A revista People publicou uma reportagem sobre o que os astros dizem sobre o romance do casal real e surpreendeu pela compatibilidade entre eles.

De acordo com a astróloga Lisa Stardust, os dois possuem signos de água - ele é de Escorpião e ela é de Câncer. Isso mostra que ambos são intuitivos, sensíveis e criativos. Além disso, eles se compreendem muito bem e adoram arte e comunicação. “Eles procuram compreender as perspectivas um do outro e abrir suas mentes a diferentes pontos de vista. A comunicação eficaz é uma prova da força do relacionamento”, disse ela.

Os dois também possuem uma ligação entre Netuno e Vênus em seus mapas astrais. “Este alinhamento significa que eles cuidam um do outro de uma maneira espiritual, sem qualquer julgamento. Eles se aceitam como são e se dão amor e carinho”, disse a astróloga. Charles tem a Vênus em Libra, o que faz com que ele prefira resolver sem problemas sem conflitos. Por sua vez, Camilla tem a Vênus em Câncer, o que permite que ela tenha uma conexão profunda e seja leal.

A astróloga ainda apontou que eles possuem uma conexão muito forte, que pode ter vindo de vidas passadas. “O amor deles à primeira vista é evidente quando Jupiter, o planeta da sorte e do crescimento, se conecta com o Destino em Escorpião", contou. Por fim, a astróloga concluiu que eles sempre vão apoiar e incentivar o desenvolvimento do casal e estão alinhados em muitas áreas da vida.