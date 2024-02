Príncipe Harry fala pela primeira vez sobre o câncer do Rei Charles III

Príncipe Harry faz comentário sobre sua viagem às pressas para Londres após o pai, o Rei Charles III, revelar o diagnóstico de câncer

O príncipe Harry está no Canadá para acompanhar um campeonato esportivo e aproveitou para falar pela primeira vez sobre a doença do seu pai, o Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer há poucas semanas. De acordo com a imprensa internacional, ele concedeu uma breve entrevista ao programa Good Morning America e contou sobre sua viagem para ver o pai.

“Falei com ele. Entrei em um avião e fui vê-lo assim que pude”, disse ele, e completou: “Olha, eu amo minha família. O fato de eu ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo, e passar algum tempo com ele - sou grato por isso”.

Ao ser questionado sobre o estado de saúde do pai, ele apenas disse: “Isso fica entre mim e ele”. Então, ele foi questionado se o diagnóstico do rei pode unir a família e comentou: “Com certeza. Vejo isso no dia a dia, a força da unidade familiar se unindo”.

Por fim, Harry falou sobre a distância física do pai, já que ele vive nos Estados Unidos e o pai está na Inglaterra. “Tenho minha própria família, como todos nós. Minha família e minha vida está na Califórnia. Tenho outras viagens planejadas que iriam me levar pelo Reino Unido ou de volta ao Reino Unido, para que eu possa parar e ver minha família o máximo que puder”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by HELLO! Magazine (@hellomag)

Príncipe Harry não quis encontrar Camilla em reencontro com o Rei Charles

O príncipe Harry fez uma rápida viagem até Londres, na Inglaterra, para visitar o seu pai, o Rei Charles III, após o diagnóstico do câncer. Agora, os bastidores do encontro foram revelados e mostram que o atrito entre Harry e a madrasta, a rainha Camilla, segue firme e forte.

De acordo com o site The Telegraph, a jornalista Petronella Wyatt, que é amiga da rainha, contou que Harry se recusou a ficar na mesma sala que ela durante a conversa que teve com o pai. “Ouvi dizer que o Harry preferiu não estar na mesma sala que sua madrasta quando falou com o rei sobre seu diagnóstico de câncer”, disse ela. Inclusive, ela contou que o encontro de pai e filho durou apenas 30 minutos porque o rei não pode passar por grandes emoções em seu tratamento.

Vale lembrar que a relação de Harry e Camilla é conflituosa há algum tempo, principalmente após a publicação do livro de memórias do príncipe, chamado Spare. Na publicação, ele acusou a madrasta de ter divulgado histórias da família para a imprensa com o objetivo de limpar a própria imagem e acabou prejudicando o enteado. Inclusive, ele teria sido o casamento de seu pai por temer ganhar uma madrasta má.

Em sua rápida visita, Harry ficou em Londres por apenas 24 horas e logo embarcou de volta aos Estados Unidos, que é onde vive com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, Archie e Lilbet.