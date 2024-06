Escândalo real já aconteceu na casa de príncipe William e Kate Middleton

Você sabia? A casa onde príncipe William e Kate Middleton moram já esteve envolvida em escândalo na vida de outra princesa. Relembre

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton vivem em uma casa de quatro quartos em Windsor, Inglaterra, com os filhos desde 2022. O local é chamado de Adelaide Cottage. Porém, a propriedade já foi cenário de um escândalo da realeza britânica no passado. Confira a história abaixo:

A casa Adelaide Cottage já teve uma conexão com um escândalo que aconteceu na vida da princesa Margaret: o romance proibido com Peter Townsend. O local era a casa do capitão Peter Townsend, que morou lá com a esposa, Rosemary, e os filhos na década de 1940. Na época, ele era o braço direito do rei George VI. Inclusive, a casa era visitada pelas princesas Elizabeth e Margaret e sua mãe nos verões para lanches no jardim.

Porém, o escândalo começou quando a princesa Margaret se apaixonou por Townsend. Os dois tiveram um affair enquanto ele ainda era casado com a ex-esposa. No entanto, mesmo depois de se separar, eles não puderam viver o amor porque ele era um homem divorciado e ela era uma princesa.

Os dois ficaram ainda mais próximos quando ele foi colocado para acompanhá-la durante uma viagem à África do Sul. Na época, ele tinha 32 anos e ela estava com 17 anos. O affair entre Margaret e Townsend se tornou público em 1953, quando ela foi vista retirando um pelinho da lapela dele durante um evento real.

Townsend deixou a casa Adelaide Cottage em 1952, quando se separou da ex-esposa. No entanto, a princesa Margaret não recebeu a autorização da irmã, a rainha Elizabeth II, para se casar com o seu amor. Isso porque a rainha foi aconselhada a não autorizar o casamento da princesa real com um homem divorciado para evitar escândalos. Inclusive, o governo anunciou que, caso ela insistisse em se casar, perderia os seus direitos como membro da realeza. Com isso, Margaret se afastou de Peter, que se mudou para outro país e se casou com outra mulher.

Outras curiosidades sobre a Adelaide Cottage é que ela foi construída em 1831 para a Rainha Adelaide de Saxe-Meiningen. Anos depois, o local também foi o refúgio da rainha Vitória, que adorava o jardim da casa. Quando o príncipe Harry se casou com Meghan Markle, a rainha Elizabeth II ofereceu o local para ser a casa deles, mas eles escolheram outra propriedade.

A propriedade tem dois andares, quatro quartos e o seu estilo é definido como ‘pitoresco’, e tem uma lareira de mármore.

