Kate Middleton se aproximou de príncipe William após diagnóstico, diz revista

Em tratamento contra um câncer, Kate Middleton se aproximou de seu marido, príncipe William, após receber o diagnóstico; saiba mais!

Após ser diagnosticada com câncer no início do ano, Kate Middleton tem focado cada vez mais em sua batalha contra a doença. Com isso, a princesa de Gales acabou se reaproximando de seu marido, príncipe William.

Segundo a revista US Weekly, fontes próximas do casal afirmaram que os dois estão se dando muito bem desde que Kate iniciou seu tratamento contra o câncer. "Eles estão se reconectando e estão mais próximos do que nunca. O anúncio de que a realeza não poderá trabalhar foi inesperado, mas permitirá que Kate e William passem mais tempo juntos", disse o informante.

Kate Middleton anunciou ao público que estava com câncer em março deste ano. Antes de revelar o diagnóstico ao público, a princesa ficou reclusa da vida pública para iniciar seu tratamento. No momento, ela está afastada dos compromissos reais para focar em sua saúde.

Kate Middleton também tem focado em seus filhos

Além de sua aproximação de príncipe William, Kate Middleton também tem focado em seus filhos e sua saúde mental durante sua batalha contra o câncer. Segundo uma fonte do site Life & Style, a princesa de Gales decidiu viver com o pensamento de ‘um dia de cada vez’ em sua rotina.

Kate recebe o apoio da família para ficar com o foco em sua saúde mental e sua recuperação, sempre longe do público. “A recuperação de Kate é algo de ‘um dia de cada vez’. Ela não está se pressionando para fazer nada ou ver ninguém, porque os prazos em uma situação como essa podem tornar a recuperação muito mais estressante. Ela realmente não se importa com o que alguém pensa”, disse uma fonte.

Inclusive, o foco dela é dar uma vida tranquila para os três filhos: príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis. “Ela está tentando tornar a vida dos filhos o mais normal possível. Kate passa o tempo descansando quando eles estão na escola, para que possa estar bem quando eles estão em casa”, afirmou o informante.

Além disso, Middleton segue uma rotina tranquila com os filhos em casa, já que segue preparando as refeições em família e se divertindo com eles, com sessões de filmes e leitura de livros. “Ela está super focada em melhorar”, afirmou.