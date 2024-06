Príncipe de Mônaco participa de cerimônia da tocha olímpica com a família

Príncipe Albert, de Mônaco, surge com a esposa e os filhos gêmeos em cerimônia da tocha olímpica antes do início dos jogos em Paris

O príncipe Albert II participou da cerimônia de revezamento da tocha olímpica em Mônaco nesta terça-feira, 18. Durante o evento, ele apareceu ao lado da esposa, a princesa Charlene, e dos filhos gêmeos, Gabriella e Jacques.

Os quatro celebraram a proximidade do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Inclusive, eles usaram o uniforme oficial dos convidados que vão carregar a tocha olímpica até o início dos jogos.

Outras personalidades também participaram do revezamento da tocha, como o piloto de F1 Charles Leclerc, a esquiadora Alexandra Coletti, a jogadora de tênis de mesa Xiaoxin Yang e o piloto Rudy Rinaldi.

Esta foi a segunda vez que a tocha olímpica passou por Mônaco. Vale lembrar ainda que a princesa Charlene já participou como nadadora das Olímpiadas de Sydney em 2000.

Princesa Charlene, Gabriella, Jacques e príncipe Albert II

O colar raro da princesa Charlene

A princesa Charlene, esposa do príncipe Albert de Mônaco, marcou presença na noite de gala do Princess Grace Award, em Nova York, há pouco tempo e roubou a cena com o seu look. Ela apostou em um vestido floral e completou o visual com joias luxuosas.

A princesa usou o colar com um diamante rosa raro, chamando de Grace Diamond. O diamante é de uma marca especializada em joias raras e confeccionado pelo joalheiro parisiense Lorenz Bäumer. O colar se chama 'La Vie em Rose'. Veja mais fotos aqui.

Vale lembrar que o evento Princess Grace Awards é uma homenagem para a princesa Grace, que era uma atriz americana antes de se casar com o príncipe Ranier III. Ela encantou uma geração com sua beleza e talento, mas faleceu ao sofrer um derrame pouco depois de um acidente de carro em 1982, aos 52 anos de idade.